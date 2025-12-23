A Abou Dhabi, Emmanuel Macron réalise une séance de sport coaché par Tibo in Shape (VIDEO)

Emmanuel Macron a partagé, ce lundi 22 décembre, une vidéo regroupant des moments de sa visite aux Émirats arabes unis, incluant une séance de sport avec Tibo InShape, le youtubeur numéro 1 en France.

En déplacement auprès des forces armées françaises à Abou Dhabi (Émirats arabes unis) ce week-end, le président Emmanuel Macron a participé à un entraînement sportif avec des militaires français, dirigé par l'influenceur et youtubeur Tibo InShape, connu pour son contenu fitness.

Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux du chef d'État, ce lundi 22 décembre, ce dernier a enchaîné montées de genoux, talon-fesses, «pompes commando», jumping jacks et courses, sous les encouragements parfois taquins du créateur de contenu. «Allez, on râle pas», peut-on l'entendre dire.

En outre, les images montrant plusieurs soldats posant au côté du président français, l'applaudissant et lui offrant même un gâteau pour son 48e anniversaire, célébré la veille.

Une propagande cachée ?

«Une immense fierté de partager ces moments avec nos militaires. Très belles fêtes à vous», a écrit Emmanuel Macron en légende de la publication.

En ligne, les réactions ont été mitigées, certains internautes criant même à l'utilisation de l'Intelligence Artificielle. «J'avais crû à une IA au début», «Après, il dit qu’il veut faire attention avec l’IA sauf que même quand ça ne l’est pas, on pourrait y croire», «Si ce n'est pas une IA... C'est juste ÉNORME», peut-on notamment lire en commentaire.

D'autres y ont perçu une «propagande», notamment après l'annonce récente d’un service national, volontaire et purement militaire de dix mois, qui débutera à l’été prochain.

Pour rappel, Tibo InShape, de son vrai nom Thibaud Delapart, avait fait polémique en 2019 en promouvant le Service national universel sans mentionner explicitement le sponsor. Le youtubeur aurait reçu 20.000 euros du ministère français de l'Éducation nationale pour sa vidéo, selon les informations de France 3.

Une visite stratégique

Lors de son séjour, Emmanuel Macron, accompagné de Catherine Vautrin, ministre des Armées, a rencontré son homologue Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Ensemble, ils ont renouvelé les accords de défense entre les deux pays, permettant à la France de maintenir trois bases militaires (navale, terrestre et aérienne) dans l’émirat, un emplacement stratégique face à l'Iran et proche de la Syrie.

La discussion a également porté sur les conflits régionaux, notamment la deuxième phase du plan de paix à Gaza.

Durant ce voyage, le président a également célébré Noël avec les quelque 900 militaires français déployés sur place. Après un discours, il a partagé avec eux un dîner préparé par les chefs cuisiniers de l’Élysée, comprenant pâté en croûte au foie gras, poulet aux morilles, fromages, bûche de Noël, clémentines corses et fruits exotiques.