Baisse des allocations familiales : ce qui va changer tranche par tranche

La règle de la majoration des allocations familiales a été modifiée dimanche 1ᵉʳ mars. Voici ce qui change tranche par tranche alors que les familles ayant au moins deux enfants à charge, ne recevront plus une augmentation de leurs droits dès qu'un de leurs enfants fête ses 14 ans.

Depuis ce dimanche 1ᵉʳ mars, la règle de la majoration des allocations familiales pour les adolescents a été modifiée. Alors que les familles ayant au moins deux enfants à charge recevaient une augmentation de leurs droits dès qu'un des enfants fêtait ses 14 ans, les conditions de cette valorisation ont désormais été repoussées à 18 ans, selon un décret paru au Journal Officiel.

Alors qu'elle durait six ans, cette majoration n'en durera plus que deux, un enfant n'étant plus considéré «à charge» le jour de ses 20 ans. Les familles dont l'enfant a eu 14 ans avant le 1ᵉʳ mars continueront toutefois de percevoir l'ancien dispositif.

Cette majoration varie selon les revenus du ménage, allant de 18,88 euros à 75,53 euros par mois. Les familles aux revenus les plus bas (tranche 1) vont perdre environ 900 euros par an par enfant. Soit près de 3.600 euros en quatre ans par enfant. Concernant les familles aux revenus moyens (la tranche 2), il faut compter une perte de 445 euros par an par enfant, soit 1.770 euros. Pour les foyers plus aisés (la tranche 3), il s'agira d'une perte de 215 euros par an par enfant, soit un peu plus de 850 euros sur quatre ans.

Des millions d'euros d'économies

Selon le gouvernement, ce décalage, annoncé lors des discussions du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026, permettra de réaliser 210 millions d'euros d'économies dès cette année, puis 1,2 milliard par an d'ici à quatre ans.

Elles permettront de financer le congé de naissance qui entrera en vigueur au 1ᵉʳ juillet, et s'ajoutera aux congés maternité et paternité. Il sera rémunéré à 70 % du salaire net le premier mois et 60 % le second. Le coût de ce congé est estimé à 600 millions d'euros en année pleine.

Les associations familiales ont déploré cette mesure, dans un contexte de tensions sur le pouvoir d'achat et de chute historique de la natalité: 644.000 naissances en 2025, soit 2,3 % de moins qu'en 2024 et 24 % de moins qu'en 2010, soit le niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale.