Eclipse totale de Lune : quand et où pourra-t-on observer ce phénomène ?

Un phénomène de lune rouge pourrait être visible dans les prochaines heures dans le ciel français. Un événement rare, qui ne devrait plus se reproduire avant 2028.

Six mois après sa dernière apparition en France, la Lune rouge, ou «lune de sang» pourrait être visible en début de matinée, ce mardi 3 mars. Parfois appelée «éclipse lunaire totale», elle est observable sans protection et sans danger, contrairement aux éclipses solaires. On en compte une à deux par an en moyenne, mais il est possible de ne pas en voir sur une année entière.

«Ce phénomène a lieu lorsque la Terre projette son ombre sur la Lune, qui prend alors une teinte rougeâtre grâce à la lumière du Soleil filtrée par notre atmosphère» explique La Chaîne météo. Cela se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, ce qui arrive tous les mois, mais avec des imperfections.

Pour profiter de ce spectacle, il faudra être très matinal. Le créneau optimal se situera entre 6h30 et 7h30, à un moment où la lune sera très basse sur l’horizon ouest.

D’après Eric Marie, président de l'association Pays du Mans astronomie, elle pourra être observée dans l’ouest de la France. Mais il faudra que cela soit dans un espace dégagé, avec un horizon ouest bien visible.

Il faudra donc de la chance pour voir cette lune de couleur rouge. Et si elle n’est pas visible, il faudra s’armer de patience. Une éclipse partielle est annoncée le 28 août 2026. La prochaine éclipse totale est prévue dans la nuit du 31 décembre 2028 au 1er janvier 2029.