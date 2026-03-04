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«Il n'est pas le bienvenu» : le maire de Marseille s'oppose à la venue de Kanye West pour un concert au Vélodrome

Kanye West justifie ses comportements et ses prises de paroles antisémites et racistes par le trouble de bipolarité dont il est atteint. [JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le maire de Marseille et le président du Crif ont appelé à l'annulation du concert de Kanye West programmé le 11 juin prochain à l'Orange Vélodrome de Marseille.  

Persona non grata dans la cité phocéenne. Kanye West, renommé «Ye», a annoncé ce mercredi 4 mars sur les réseaux sociaux se produire à l'Orange Vélodrome de Marseille, le 11 juin. Si cette annonce peut réjouir les quelques fans restants du rappeur boycotté, elle est loin de plaire à certains élus marseillais. 

Beaucoup déplorent la présence du chanteur, qui a multiplié des propos à caractères antisémites et racistes ces dernières années. En mai, Kanye West dévoilait un son - désormais supprimé des platesformes d'écoutes - intitulé «Heil Hitler», dans lequel il déclarait «adorer les nazis» et s'identifier à Hitler. Précédemment, il avait été épinglé pour avoir publié une image représentant une croix gammée avec l'étoile de David et avoir remis en cause les circonstances de la mort de George Floyd.

Pour le maire de Marseille, Kanye West n'est donc pas le «bienvenu». «Je refuse que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé», a écrit Benoît Payan.  

Appels à l'annulation

Le président du Crif (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) a aussi montré son mécontentement à propos de la venue de Kanye West. «Accueillir à Marseille quelqu’un qui a revendiqué son admiration pour Hitler en affirmant "je suis nazi", "j’aime Hitler" et multiplié les propos antisémites pose une vraie question morale», s'est indigné Bruno Benjamin. Ce dernier n'a pas manqué de rappeler que «Marseille est une ville marquée par l’histoire, par les rafles de 1943 et par la mémoire des victimes de la barbarie nazie».

La présidente d'honneur du Crif Marseille Provence, Fabienne Bendayan, appelle à l'annulation du concert. «Celui qui proclame ouvertement son admiration pour Hitler et revendique des idées nazies ne saurait fouler la scène d’une ville dont l’âme même est tissée de diversité, de mémoire et de fraternité. A Marseille, pas de la promotion des antisémites !», défend-elle.

Reste à savoir si les pressions médiatiques permettront de faire annuler l'événement. L'été dernier, un festival slovaque avait annulé la venue du rappeur en raison de ces pressions et du retrait de plusieurs artistes et partenaires. 

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Kanye West justifie ses comportements et ses prises de paroles antisémites et racistes par le trouble de bipolarité dont il est atteint. En janvier, il a affirmé «regretter ses actes» et en être «profondément mortifié». Il indique s'engager à «assumer mes responsabilités» et à suivre un traitement. «Cela n’excuse en rien ce que j’ai fait. Je ne suis pas nazi ni antisémite. J’aime le peuple juif.»

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