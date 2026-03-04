Météo : quand la pluie va-t-elle faire son retour dans l’Hexagone ?

Après plusieurs journées particulièrement ensoleillées, la pluie devrait progressivement faire son retour dans l’Hexagone à l’approche du week-end avant de s’installer plus durablement la semaine prochaine, selon les prévisions faites par Météo-France.

Un temps idyllique pour la saison qui devrait rapidement laisser place aux précipitations. Le soleil et la douceur inhabituelle pour la saison devraient progressivement être substitués par la pluie dans l’Hexagone en cette fin de semaine, selon Météo-France.

Dès jeudi après-midi, des averses devraient s’abattre sur l’extrême sud du pays, notamment à Montpellier (Hérault), Tarbes (Hautes-Pyrénées), Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ou encore Perpignan (Pyrénées-Orientales).

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Cette tendance pluvieuse devrait gagner la totalité de l’Occitanie dès vendredi après-midi, touchant ainsi d’autres villes de la région comme Toulouse (Haute-Garonne).

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La journée de samedi devrait être la plus ensoleillée de cette fin de semaine, avec seulement de simples averses attendues dans l’après-midi à Biarritz et Montpellier.

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Ce redoux va contraster avec une arrivée fracassante de la pluie sur la quasi-totalité de l’Hexagone dimanche après-midi.

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Seuls les Hauts-de-France, la région parisienne et certaines grandes villes du nord du pays comme Rouen (Seine-Maritime), Metz (Moselle), Strasbourg (Bas-Rhin) ou Reims (Marne), seront épargnées par la pluie. Des orages sont même attendus dans la journée à Limoges (Haute-Vienne).

Lundi après-midi, les précipitations toucheront l’ensemble de l’Hexagone, à l’exception de Perpignan et de Bourg-Saint-Maurice.

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D’après l’organisme météorologique de référence, la pluie présente sur la quasi-totalité du pays devrait être la norme tout au long de la semaine prochaine.