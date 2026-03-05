Cyberharcelé par la sphère LFI depuis son soutien à Emmanuel Grégoire, Lyes Louffok ne veut «plus avoir affaire» au parti d'extrême gauche

Candidat pour La France insoumise lors de deux élections législatives, Lyes Louffok a annoncé ne plus vouloir «avoir affaire» avec le parti d'extrême gauche. La raison ? Le militant aurait été cyberharcelé après avoir annoncé son soutien à Emmanuel Grégoire pour les élections municipales à Paris.

Cyberharcelé pour un soutien politique. Lyes Louffok, militant reconnu de la défense des droits de l’enfant, qui s'est présenté sous l'étiquette de La France insoumise lors de deux élections législatives, a annoncé la fin de sa collaboration avec le parti de Jean-Luc Mélenchon : «Maintenant, avec LFI, c’est terminé. Je ne veux plus avoir affaire avec eux», a-t-il déclaré dans un entretien pour Le Parisien.

En début de semaine, le militant de 34 ans avait annoncé son soutien à Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche pour les Municipales 2026 à Paris. Un choix qu'il a justifié comme étant «le plus utile pour les enfants placés» : «Ma position de soutien à Emmanuel Grégoire, ce n’est pas un scoop ! C’est une surprise pour personne. J’avais toujours été clair avec les Insoumis. Ça ne tombe pas du ciel», a-t-il ajouté.

cyberharcelé, lyes louffok ferme son compte X

Une déclaration qui a engendré de vives réactions du côté des Insoumis. Cyberharcelé à la suite de son annonce, Lyes Louffok a même été contraint de fermer son compte X : «Lyes Louffok a été obligé de fermer son compte X suite aux attaques qu'il subit après avoir annoncé son soutien à la liste de la gauche unie pour Paris. Je le dis avec force : la violence qu'il subit est parfaitement inacceptable», a écrit Emmanuel Grégoire sur son compte X.

Lyes Louffok a été obligé de fermer son compte X suite aux attaques qu'il subit après avoir annoncé son soutien à la liste de la gauche unie pour Paris.



Je le dis avec force : la violence qu'il subit est parfaitement inacceptable.



Que Rachida Dati s'attaque à lui ce matin sur… — Emmanuel Grégoire (@egregoire) March 4, 2026

Une situation qui a suscité de nombreuses réactions dans la sphère politique, notamment à gauche : «Pour un simple soutien à Emmanuel Grégoire, Lyes Louffok a été cyberharcelé par la sphère LFI. La défense des enfants n’a visiblement qu’une importance secondaire. Je comprends les électeurs LFI qui ne supportent plus ces dérives», a écrit le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur son compte X.

La rupture entre la gauche et LFI est consommée. Invité de La Grande Interview ce jeudi matin sur CNEWS, Emmanuel Grégoire a déclaré : «Jean-Luc Mélenchon s'est perdu, il fait beaucoup de mal à la gauche, ma rupture avec lui est consommée».