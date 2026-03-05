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Cyberharcelé par la sphère LFI depuis son soutien à Emmanuel Grégoire, Lyes Louffok ne veut «plus avoir affaire» au parti d'extrême gauche

«Maintenant, avec LFI, c’est terminé», a déclaré Lyes Louffok. [Ludovic MARIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Candidat pour La France insoumise lors de deux élections législatives, Lyes Louffok a annoncé ne plus vouloir «avoir affaire» avec le parti d'extrême gauche. La raison ? Le militant aurait été cyberharcelé après avoir annoncé son soutien à Emmanuel Grégoire pour les élections municipales à Paris. 

Cyberharcelé pour un soutien politique. Lyes Louffok, militant reconnu de la défense des droits de l’enfant, qui s'est présenté sous l'étiquette de La France insoumise lors de deux élections législatives, a annoncé la fin de sa collaboration avec le parti de Jean-Luc Mélenchon : «Maintenant, avec LFI, c’est terminé. Je ne veux plus avoir affaire avec eux», a-t-il déclaré dans un entretien pour Le Parisien

En début de semaine, le militant de 34 ans avait annoncé son soutien à Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche pour les Municipales 2026 à Paris. Un choix qu'il a justifié comme étant «le plus utile pour les enfants placés» : «Ma position de soutien à Emmanuel Grégoire, ce n’est pas un scoop ! C’est une surprise pour personne. J’avais toujours été clair avec les Insoumis. Ça ne tombe pas du ciel», a-t-il ajouté.

cyberharcelé, lyes louffok ferme son compte X

Une déclaration qui a engendré de vives réactions du côté des Insoumis. Cyberharcelé à la suite de son annonce, Lyes Louffok a même été contraint de fermer son compte X : «Lyes Louffok a été obligé de fermer son compte X suite aux attaques qu'il subit après avoir annoncé son soutien à la liste de la gauche unie pour Paris. Je le dis avec force : la violence qu'il subit est parfaitement inacceptable», a écrit Emmanuel Grégoire sur son compte X.

Une situation qui a suscité de nombreuses réactions dans la sphère politique, notamment à gauche : «Pour un simple soutien à Emmanuel Grégoire, Lyes Louffok a été cyberharcelé par la sphère LFI. La défense des enfants n’a visiblement qu’une importance secondaire. Je comprends les électeurs LFI qui ne supportent plus ces dérives», a écrit le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur son compte X.

Sur le même sujet «Jean-Luc Mélenchon s'est perdu, il fait beaucoup de mal à la gauche, ma rupture avec lui est consommée», fustige Emmanuel Grégoire Lire

La rupture entre la gauche et LFI est consommée. Invité de La Grande Interview ce jeudi matin sur CNEWS, Emmanuel Grégoire a déclaré : «Jean-Luc Mélenchon s'est perdu, il fait beaucoup de mal à la gauche, ma rupture avec lui est consommée».

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