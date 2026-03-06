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Permis de conduire : vers une hausse du prix des heures de conduite ?

En 2025, le prix du permis de conduire coûte entre 1.500 et 2.000€ (code et heures de conduite). [©THOMAS SAMSON/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La guerre en Iran aura-t-elle des conséquences sur le coût du permis de conduire en France ? En pleine hausse, le prix des carburants pourrait avoir un impact sur le porte-monnaie des candidats. 

Le permis de conduire bientôt plus cher ? Depuis samedi 28 février et le déclenchement de la guerre en Iran, le prix des carburants ne cesse d'augmenter. Un impact qui touche déjà au portefeuille. Et les futurs candidats au permis pourraient être amenés à payer plus cher leurs heures de conduite.

L'essence et le gazole sont en effet l'un des moteurs des écoles de conduite. Selon Patrice Bessone, président de la branche auto-écoles du syndicat Mobilians, sur France Info, «l’augmentation aura obligatoirement une répercussion de 1, 2 ou 3 euros de plus» par heure de conduite. Un chiffre qui pourrait être conséquent, alors qu'en 2025, le prix du permis de conduire coûtait au total entre 1.500 et 2.000 euros, pour 20 heures au minimum de formation.

Le prix en pleine augmentation

Il y a deux semaines, en moyenne, le prix du litre de gazole coûtait 1,68 €. Aujourd'hui son prix a augmenté et atteint 1,88 € le litre. À titre de comparaison, le SP98 est à 1,89 € soit près de dix centimes de plus que le 20 février dernier. 

Sur le même sujet Permis de conduire : vers un assouplissement de l’examen fin 2026 ? Lire

Il y a quatre ans, lorsque la guerre en Ukraine a débuté, le prix du carburant avait dépassé les deux euros du litre. Par crainte d'abus possible, Roland Lescure, le ministre de l'Économie, a d'ailleurs reçu jeudi 5 mars les distributeurs de carburant pour s'assurer que les prix à la pompe reflètent bien la réalité du marché.

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