Permis de conduire : vers un assouplissement de l’examen fin 2026 ?

Alors que le taux de réussite au permis de conduire reste inférieur à 60 % depuis plusieurs années, les autorités étudient une possible évolution de la notion d’erreur éliminatoire, responsable de la majorité des échecs à l’examen pratique. Plusieurs pistes d’assouplissement sont actuellement à l’étude.

Il va falloir passer la seconde. Les règles de l’examen pratique du permis de conduire pourraient évoluer dans les prochains mois. Et pour cause, selon des données citées par Le Figaro, 93 % des échecs à l’épreuve pratique seraient liés à une erreur éliminatoire. Depuis une dizaine d’années, le taux de réussite au permis de conduire reste inférieur à 60 %.

Au niveau européen, l’erreur éliminatoire correspond à un «comportement dangereux mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d’examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l’intervention de l’examinateur».

La réglementation française ajoute à cette définition cinq infractions considérées comme éliminatoires de manière systématique à savoir le franchissement d’un stop, d’un feu rouge ou d’une ligne continue, la circulation en sens interdit, sur une bande d’arrêt d’urgence ou sur une voie réservée. Ce cadre rend le système français plus strict que celui appliqué dans plusieurs pays européens.

La sécurité routière lève le pied

Face à ce constat, un groupe de travail piloté par la sous-direction de l’éducation routière et du permis de conduire, en lien avec la Sécurité routière, étudie en ce moment même des pistes d’assouplissement, rapportent nos confrères du Figaro.

Parmi les options évoquées, figurent la suppression d’erreurs éliminatoires et la qualification d’une erreur comme éliminatoire uniquement lorsqu’un danger immédiat est constaté par l’examinateur. Ce qui pourrait aussi changer est la validation de l’examen malgré une erreur éliminatoire isolée, sous réserve que le candidat atteigne un seuil de compétence suffisant et suive une formation complémentaire de cinq heures après l’examen. Par exemple, passer un stop (lorsque la situation ne présenterait aucun danger) pourrait ne plus être éliminatoire.

À ce stade, aucune décision n’a été prise. Les autorités indiquent que des études sont en cours. Selon les informations du Figaro, une réforme du permis de conduire pourrait entrer en vigueur à l’horizon de la fin de l’année 2026.