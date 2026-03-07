Aix-en-Provence : il meurt écrasé sur l’autoroute après avoir basculé d’un pont d’où il jetait des projectiles

A Aix-en-Provence, un homme a été surpris en train de jeter des projectiles depuis un pont situé au-dessus d’une autoroute. Pris en chasse par les forces de l’ordre, il a basculé dans le vide avant d’être percuté par un véhicule.

Accident tragique à Aix-en-Provence. Un homme a été mortellement percuté par une voiture sur l'autoroute A51, après être tombé d'un pont depuis lequel il s’attelait à jeter des projectiles. Les circonstances précises de ce drame restent à déterminer.

Les faits se sont produits au niveau de l'Arena du pays d'Aix, ce samedi 7 mars. Dans la matinée, les forces de l’ordre ont été avisées qu’un homme positionné sur un pont lançait des objets sur les véhicules qui circulaient en contrebas. Fort heureusement, aucun automobiliste n’a été touché par les projectiles, parmi lesquels figurait notamment une plaque d’égout.

Après s’être rendus sur place, les policiers ont pris en chasse le mis en cause. Celui-ci a tenté de prendre la fuite, avant de basculer dans le vide. Percuté par un véhicule, l’homme est mort sur le coup. Une enquête a été ouverte afin de comprendre les motivations de l’intéressé. Pour l’heure, la piste du «suicide» est privilégiée, selon les informations de La Provence.