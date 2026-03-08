Animaux : voici les trois races de chien dont la morsure est la plus puissante

Certaines races de chiens possèdent une mâchoire capable d’exercer une pression impressionnante. Selon plusieurs analystes, trois d'entre elles se distinguent nettement.

La peur des morsures de chien reste très présente chez certaines personnes. Pourtant, les statistiques montrent que les incidents impliquant des chiens sont souvent liés à des facteurs multiples et non à la seule race de l’animal.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), certaines races apparaissent plus fréquemment dans les signalements de morsures en France. C’est notamment le cas du Berger allemand, impliqué dans environ 10% des cas recensés, suivi par le Labrador Retriever et le Jack Russell Terrier.

Un résultat qui s’explique surtout par leur popularité auprès des familles. Plus un chien est répandu, plus il est statistiquement susceptible d’être impliqué dans un incident. D’autres races réputées calmes, comme le Beauceron, le Boxer ou le Border Collie, peuvent également mordre dans certaines situations de stress ou de douleur.

Le Kangal en première position

Si l’on s’intéresse uniquement à la puissance de la mâchoire, certaines races se distinguent nettement. Selon une analyse relayée par l’assureur santé animale Santévet, le chien dont la morsure est la plus puissante serait le Kangal, un chien de berger originaire de Turquie.

Le Berger d'Anatolie, aussi connu sous le nom de Kangal. © Pixabay

La pression exercée par sa mâchoire peut atteindre environ 743 PSI, soit près de 52 kg par cm² (environ 51 bars), un niveau particulièrement élevé dans le monde canin. Derrière lui, deux autres races complètent ce classement : le Bandog, avec environ 730 PSI (près de 51 kg/cm²), et le Cane Corso, qui atteint environ 700 PSI (près de 49 kg/cm²). Concrètement, cela signifie que lorsque le chien mord, la pression exercée sur chaque centimètre carré peut dépasser 50 kilos.

Le Bandog à gauche et le Cane Corso à droite. © Pixabay

Ces chiffres dépassent ceux d’autres chiens pourtant souvent considérés comme dangereux, comme le Rottweiler ou le Pitbull. Cela montre que la puissance de la morsure ne suffit pas à déterminer le comportement d’un animal.

Comprendre les morsures pour mieux les prévenir

Dans la majorité des cas, un chien ne mord pas sans raison. Une morsure peut être une réaction à la peur, à une douleur ou à une situation perçue comme menaçante. Le bâillement ou le fait de détourner le regard sont généralement de bons moyens pour calmer un chien.

En cas de morsure, la loi impose au propriétaire de déclarer l’incident en mairie et de placer l’animal sous surveillance vétérinaire. Une évaluation comportementale peut également être réalisée afin de comprendre les causes de l’agression et d’éviter toute récidive.