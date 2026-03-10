Porte-avions Charles-de-Gaulle : quel est le salaire d'un pilote de Rafale ?

Mobilisés dans le cadre du déploiement du Charles-de-Gaulle en Méditerranée, les pilotes de Rafale assurent des missions cruciales. Leur rémunération évolue au cours de leur carrière.

Fendant les cieux à la vitesse du son, les pilotes de chasse sont une pièce maîtresse de l'armée française. Aux commandes des Rafale, ils assurent des missions de dissuasion, d'interception voire de combat. Mais combien sont-ils payés pour cela ?

Directement liée au grade et à l'expérience, la rémunération d'un pilote de chasse évolue au cours de sa carrière. Lorsqu'il démarre en tant qu'élève officier intégré à l'Ecole de l'air et de l'espace, il perçoit une solde de 1.328 euros net par mois, d'après les informations du ministère des Armées.

Au grade d'aspirant, après l'obtention de son brevet, sa rémunération grimpe à 1.408 euros net par mois, voire 1.761 euros s'il est titulaire d'un brevet de parachutiste et peut justifier de 48% de services aériens effectués.

Des primes et des avantages

Lorsqu'il est promu sous-lieutenant, un pilote de chasse accède à des missions opérationnelles et sa rémunération peut grimper à 2.636 euros net par mois.

Pour les grades suivants, seules des fourchettes mensuelles sont connues : entre 2.115 et 2.715 euros pour un lieutenant, entre 2.900 et 3.380 euros pour un capitaine et entre 3.275 et 4.065 euros pour un commandant.

A ce salaire de base, s'ajoutent généralement des primes liées aux missions effectuées. Il existe notamment des primes de saut, de mobilité ou encore des indemnités en cas d'opérations à l'étranger.

Le ministère des Armées précise que les pilotes de Rafale bénéficient également de certains avantages, notamment quarante-cinq jours de permission par an, ainsi qu'un hébergement gratuit sur base pour les nouvelles recrues ou une aide au logement hors base.

Ils ont également accès à des tarifs préférentiels auprès de la SNCF : jusqu'à -75% de réduction pour les pilotes eux-mêmes et -50% pour les membres de leur famille.