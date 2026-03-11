Terrorisme : deux hommes interpellés dans le Pas-de-Calais après la découverte d'une arme et d'un drapeau de Daesh près d'une prison

Deux hommes ont été placés en garde à vue, mardi 10 mars, après la découverte dans leur véhicule garé près de la prison de Longuenesse (Pas-de-Calais) d'une arme chargée et d'un drapeau de Daesh, a indiqué ce mercredi le parquet national antiterroriste (Pnat).

Une enquête a été ouverte dans le Pas-de-Calais pour «flagrance des chefs d'association de malfaiteurs terroriste criminelle et détention d'arme de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste» a indiqué le PNAT mercredi 11 mars.

Dans la matinée du mardi 10 mars, un véhicule a été repéré près de la prison de Longuenesse : à l'intérieur, une arme de poing chargée, une bouteille d'acide chlorhydrique et un drapeau de Daesh. Deux hommes ont été placés en garde à vue.

La voiture repérée après le signalement d'un drone

Les investigations ont été confiées à la sous-direction antiterroriste, au «SDAT service coordonnateur, à la DGSI, et à la direction zonale de la police nationale Nord», a précisé le Pnat à l'AFP.

La police a fait cette découvert après s'être déployée aux abords du centre pénitentiaire vers 02h dans la nuit de lundi à mardi en raison d'un «signalement drone», a précisé la CGT dans un communiqué, dénonçant «une attaque ciblée» et des «éléments d'une gravité extrême». Le syndicat a ajouté qu'une fouille de la prison menée mardi dans la journée s'était déroulée «sous tension».

Dans son communiqué, la CGT dénonce une «augmentation des risques extrêmes dans nos établissements», ainsi qu'un «manque criant de sécurité» et d'effectifs.