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Terrorisme : deux hommes interpellés dans le Pas-de-Calais après la découverte d'une arme et d'un drapeau de Daesh près d'une prison

La police a découvert le véhicule après s'être déployée aux abords du centre pénitentiaire vers 2h dans la nuit de lundi à mardi. [STEPHANE DE SAKUTIN / AFP]
Par CNEWS , avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Deux hommes ont été placés en garde à vue, mardi 10 mars, après la découverte dans leur véhicule garé près de la prison de Longuenesse (Pas-de-Calais) d'une arme chargée et d'un drapeau de Daesh, a indiqué ce mercredi le parquet national antiterroriste (Pnat).

Une enquête a été ouverte dans le Pas-de-Calais pour «flagrance des chefs d'association de malfaiteurs terroriste criminelle et détention d'arme de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste» a indiqué le PNAT mercredi 11 mars. 

Dans la matinée du mardi 10 mars, un véhicule a été repéré près de la prison de Longuenesse : à l'intérieur, une arme de poing chargée, une bouteille d'acide chlorhydrique et un drapeau de Daesh. Deux hommes ont été placés en garde à vue.

La voiture repérée après le signalement d'un drone

Les investigations ont été confiées à la sous-direction antiterroriste, au «SDAT service coordonnateur, à la DGSI, et à la direction zonale de la police nationale Nord», a précisé le Pnat à l'AFP. 

La police a fait cette découvert après s'être déployée aux abords du centre pénitentiaire vers 02h dans la nuit de lundi à mardi en raison d'un «signalement drone», a précisé la CGT dans un communiqué, dénonçant «une attaque ciblée» et des «éléments d'une gravité extrême». Le syndicat a ajouté qu'une fouille de la prison menée mardi dans la journée s'était déroulée «sous tension».

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Dans son communiqué, la CGT dénonce une «augmentation des risques extrêmes dans nos établissements», ainsi qu'un «manque criant de sécurité» et d'effectifs.

PrisonPas-de-CalaisTerrorismeDaesh

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