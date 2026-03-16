Narcotrafic : Emmanuel Macron présidera une nouvelle réunion ce mardi matin

Emmanuel Macron va présider mardi matin une nouvelle réunion sur le narcotrafic, afin de faire le point sur les «résultats» des enquêtes en cours, notamment à Marseille, et sur la coopération internationale contre les «filières», a annoncé lundi l'Élysée.

Une quatrième réunion sur cette thématique en 5 mois. Emmanuel Macron présidera mardi dès 10h une nouvelle réunion sur le narcotrafic, selon une annonce faite par l’Élysée ce lundi.

Cette dernière, qui doit également réunir le Premier ministre Sébastien Lecornu et les ministres compétents, va traiter des «résultats» obtenus dans les enquêtes en cours à Marseille et de la coopération internationale contre les «filières».

«Faire le point sur les résultats intermédiaires produits»

Dans le détail, cette quatrième réunion sur le narcotrafic depuis novembre dernier a pour ambition de «faire le point sur les résultats intermédiaires produits par les enquêtes majeures conduites avec succès ces dernières semaines, en particulier à Marseille».

Elle doit aussi mettre l’accent sur «la coopération policière et judiciaire internationale dans des pays ciblés, afin de neutraliser les filières», toujours selon l’Élysée. En décembre dernier, Emmanuel Macron avait affiché sa volonté de travailler avec les pays où se trouvent les têtes de réseau, notamment aux Émirats arabes unis, afin de «pouvoir saisir leurs biens et les arrêter».

Cette réunion doit permettre de «statuer sur les améliorations législatives en préparation avant leur présentation prochaine en Conseil des ministres puis au Parlement». Le gouvernement doit renforcer l'arsenal notamment judiciaire contre le narcotrafic.

Elle a aussi pour objet de faire le point sur «les plans déployés dans les ports et aéroports ultramarins et métropolitains, afin de déstabiliser la circulation des produits stupéfiants». Lors de la dernière réunion sur le sujet à l'Élysée, le 29 janvier, Emmanuel Macron avait demandé «un plan douanes massif» contre le narcotrafic dans les ports et les aéroports.