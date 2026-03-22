Municipales 2026 : est-il interdit de photographier son bulletin lorsque l’on vote ?

A l’approche du second tour des élections municipales, de nombreux votants désireront prendre en photo de leur carte électorale et leur bulletin de vote. Un règle pourtant soumise à quelques règles.

Une règle stricte à respecter. Ce dimanche 22 mars, jour du second tour des élections municipales, de nombreuses personnes publieront, comme à l’accoutumée, une photo de leur carte électorale, afin d’indiquer à leurs proches qu’ils ont usé de leur devoir de citoyen.

Cependant, la prise d’une photo le jour du vote est sujette à quelques règles. En effet, la photo est autorisée, mais ne doit en aucun cas dévoiler un candidat, au risque que ceci soit interprété comme de la propagande.

Il est également déconseillé de faire apparaître d’autres électeurs également dans le bureau de vote.

Un changement dans l’isoloir

Selon une loi du 21 mai 2025, il est également interdit de rayer des noms ou de modifier l’ordre d’une liste. La moindre rayure ou l’ajout d’un nom manuscrit rendra le bulletin nul.

Le jour du vote, il est également interdit de distribuer des tracts, bulletins de vote ou des professions de foi sur la voie publique.

Une règle de neutralité qui s’applique aussi au numérique. En effet, les candidats et leurs soutiens ne peuvent plus publier de nouveaux messages politiques sur les réseaux sociaux ou par un autre moyen.