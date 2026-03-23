Le président écologiste de la Métropole de Lyon annonce sa défaite face à la candidate LR

Le président écologiste de la puissante Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a annoncé dimanche sa défaite face à la candidate Les Républicains Véronique Sarselli, alliée à Jean-Michel Aulas.

La Métropole de Lyon bascule à droite. Le président écologiste de la puissante Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a annoncé dimanche sa défaite face à la candidate Les Républicains Véronique Sarselli, alliée à Jean-Michel Aulas.

«Les électeurs ont tranché. Ils ont donné aux listes Grand Cœur Lyonnais une majorité absolue au Conseil de la Métropole», a déclaré dans un communiqué Bruno Bernard.

Grand Coeur Lyonnais, nom de la liste conduite par Véronique Sarselli comprenant des candidats allant du MoDem à LR en passant par Renaissance et Horizons et alliée à l'ancien patron de l'Olympique lyonnais, a remporté 10 des 14 circonscriptions, et 92 sièges sur 150, selon les résultats définitifs. Les listes de Bruno Bernard ont obtenu 49 sièges, le RN 5, LFI 3, et une liste divers gauche 1 siège.

«Je demanderai à Jean-Michel Aulas d’être mon premier vice-président»

Élu à la Métropole, Jean-Michel Aulas a de son côté été battu à la mairie de Lyon par l'écologiste sortant Grégory Doucet (50,67% contre 49,33%). «Je lui demanderai tout de même d'être mon premier vice-président», a commenté Véronique Sarselli.

«Les Grands Lyonnais ont exprimé leur envie de renouveau et de changement de cap. La Métropole de Lyon change de majorité. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont accordé leur confiance», a indiqué cette dernière sur X dans la nuit.

Les Grands Lyonnais ont exprimé leur envie de renouveau et de changement de cap.

La Métropole de #Lyon change de majorité.

Merci infiniment à tous ceux qui nous ont accordé leur confiance.



Avec les équipes qui m’accompagnent, nous seront à la hauteur de nos responsabilités. — Véronique Sarselli (@V_Sarselli) March 22, 2026

«Nous travaillerons avec toutes les communes, avec tous les maires de la métropole», a ajouté Véronique Sarselli, par ailleurs réélue maire de Sainte-Foy-les-Lyon dès le premier tour.

Pas d’alliance à gauche dans l'entre-deux-tours

Contrairement au maire de Lyon, Bruno Bernard n'a pas pu nouer une alliance avec LFI dans l'entre-deux-tours. «Cette campagne métropolitaine aura été difficile», a-t-il relevé, notamment «parce que les conditions d'un rassemblement de la gauche entre les deux tours n'ont pas pu être réunies (...) à cause des enjeux municipaux à Vaulx-en-Velin et Vénissieux. Nous en voyons ce soir les conséquences et nous le regrettons», a-t-il dit.

LFI a de son côté gagné dimanche à Vénissieux et Vaulx-en-Velin en battant respectivement les maires sortantes communiste Michèle Picard et socialiste Hélène Geoffroy. Ces antagonismes avaient empêché la fusion des listes métropolitaines dans les circonscriptions englobant ces deux communes.

Créée en 2015, la Métropole de Lyon, qui englobe 58 communes et 1,4 million d'habitants, est la seule communauté d'agglomération de France dont l'assemblée est élue au suffrage universel direct. Elle a récupéré une partie des compétences du département (développement économique, voirie, collèges, action sociale) et est dotée d'un budget annuel de près de 4 milliards d'euros (contre moins de 1,2 md pour la ville de Lyon).