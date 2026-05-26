Canicule : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Pour la journée de ce mardi 26 mai, Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune «canicule». Voici lesquels.

Des températures qui s’intensifient. Vingt départements ont été classés en vigilance jaune pour un risque de canicule par Météo-France, ce mardi.

Dans le détail, les départements concernés sont le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, les Côtes d'Armor, la Dordogne, la Gironde, l'Indre-et-Loire, l'Isère.

Mais aussi le Loir-et-Cher, le Lot, l'Orne, le Rhône, la Sarthe, Paris, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, et le Val-de-Marne.

Météo-France

Une chaleur précoce

Selon les prévisions de Météo-France, la vigilance sera effective toute la journée. Le service de météorologie a décrit «un épisode de chaleur précoce et remarquable, concernant l'ouest du pays, Paris intra-muros et le Lyonnais».

Il recommande notamment de boire de l’eau plusieurs fois par jour, de continuer à manger normalement, de se mouiller le corps avec un brumisateur ou un gant de toilette plusieurs fois par jour, de ne pas sortir pendant les heures les plus chaudes, de porter une casquette et des vêtements légers, de fermer ses volets pendant la journée et d’aérer pendant la nuit.

Par ailleurs, Météo-France a également placé huit départements en vigilance orange pour le même risque. Retrouvez toutes les alertes météo ici.