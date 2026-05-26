Canicule : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce mardi

Météo-France a placé 8 départements en vigilance orange pour un risque de canicule pour toute la journée de ce mardi 26 mai.

La Bretagne et les Pays de la Loire au cœur de cette vigilance. Météo-France a placé 8 départements en alerte orange pour un risque de canicule concernant l’entièreté de la journée de ce mardi.

Les départements concernés sont le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan et la Vendée.

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Ces départements seront donc touchés par une canicule, soit une période de chaleur intense pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée.

«Le soleil est omniprésent du matin au soir dans une atmosphère très chaude pour cette époque de l'année. Comme ces derniers jours, quelques nuages bourgeonnent sur les reliefs du sud, occasionnant quelques averses localisées, voire jusqu'au coup de tonnerre sur le massif alpin», a anticipé Météo-France.

«Les températures minimales vont de 13 à 19 °C en général, localement 20 à 21 °C sur la façade atlantique. Les températures maximales restent le plus souvent comprises entre 30 et 35 °C, localement 36 °C sont possibles en Nouvelle-Aquitaine et sur l'ouest des Pays de la Loire», a conclu l’organisme météorologique de référence.