La Société des grands projets a détaillé ce mardi l’avancée des travaux sur la ligne 18 du métro francilien, avec un premier tronçon reliant le plateau de Saclay à Massy-Palaiseau (Essonne) dont la mise en service est prévue dès l’automne prochain.

Une première étape pour cette ligne qui s’étendra de Versailles Chantier à l’aéroport d’Orly à l’horizon 2030. La Société des grands projets, en charge de piloter depuis 2010 la réalisation du Grand Paris Express, a indiqué mardi que le premier tronçon de la ligne 18 du métro francilien reliant le plateau de Saclay à Massy-Palaiseau (Essonne) doit être mis en service dès l’automne prochain.

© Société des grands projets

Après plus de 1.000 heures de tests réalisés par les équipes d’Alstom, l’exploitant de la ligne, Keolis, doit mettre en place une phase de marche à blanc avant une ultime commission de sécurité. La date exacte de mise en service de la ligne 18 sera donnée le 25 juin prochain lors du conseil de surveillance de la Société des grands projets.

A noter que tous les trains du Grand Paris Express, à savoir les lignes 14, 15, 16, 17 et 18, sont totalement automatisés et n’ont donc aucun conducteur à bord.

Le plus long viaduc ferroviaire d’Europe

D’une longueur totale de 10 kilomètres, le tronçon de la ligne 18 reliant Massy-Palaiseau à Christ de Saclay va parcourir 4 gares : Massy-Palaiseau, Polytechnique, Université Paris-Saclay, Christ de Saclay. Cette liaison offrira également un passage par le plus long viaduc ferroviaire d’Europe avec notamment 3 gares situées en section aérienne.

La ligne 18 fonctionnera avec 10 rames financées par Île-de-France Mobilités et 5 rames supplémentaires seront ajoutées lors de la mise en service vers l’aéroport d’Orly en 2027.

Dès l’ouverture de la ligne, les voyageurs pourront découvrir plusieurs œuvres d’art installées dans les gares. À Massy-Palaiseau, les illustrations de quais sont installées, tandis que l’œuvre monumentale de la gare Christ de Saclay est en cours de finalisation. A Polytechnique, une œuvre monumentale d’Anne-Flore Cabanis sera installée sur les façades intérieures nord et sud, le long des escaliers d’accès aux quais du métro.

Outre ce premier tronçon, un second morceau de la ligne 18 reliant Massy-Palaiseau à l’aéroport d’Orly doit être ouvert à la circulation dès 2027 puis un troisième tronçon entre Versailles Chantier et Christ de Saclay à l’horizon 2030.