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Canicule : voici les 17 départements placés en vigilance orange ce jeudi, Paris et la petite couronne concernés

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour ce jeudi 28 mai, Météo-France a placé en vigilance orange 17 départements de l’ouest de l’Hexagone ainsi que Paris et sa petite couronne pour un risque de canicule. 

Alors que la hausse des températures doit se poursuivre, au minimum, jusqu’à la fin de la semaine, Météo-France a placé en vigilance orange 17 départements pour un risque de «canicule» pour la journée du jeudi 28 mai. 

Cette alerte concerne la Charente, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, Paris, les Deux-Sèvres, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. 

© Météo-France

«L'épisode de fortes chaleurs se maintient ces mercredi et jeudi de la Bretagne aux Pays-de-Loire et s'étend aujourd'hui vers le Poitou-Charentes et la Gironde», a écrit l’institut national de météorologie. 

Jusqu'à 35 °C attendus

«Sur les départements limitrophes et sur le sud du pays, les températures sont également inhabituellement chaudes pour la période mais dans une mesure moindre. Les températures deviennent toutefois très élevées sur le Languedoc-Roussillon à compter de jeudi», a-t-il ajouté.

Sur le même sujet Météo : à partir de quand peut-on parler de canicule ? Lire

D’après les prévisions de Météo-France, les températures pourraient atteindre 35 °C dans les départements placés en vigilance orange, comme à Paris, à Rennes, à Nantes, à Tours, et à Alençon. Le mercure pourrait même enregistrer 37 °C à Bordeaux, en Gironde. 

Ailleurs, 30 autres départements ont été placés en vigilance jaune pour le même motif. 

CaniculeSoleilvigilance météo

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