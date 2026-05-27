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Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par Hugo Lebrun
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour des risques d'orages ce jeudi 28 mai. 

Des éclairs attendus dans l'extrême sud-est de l'Hexagone. Deux départements ont été placés en vigilance jaune «orages» concernant la journée du jeudi 28 mai par Météo-France. 

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes.

La vigilance jaune est mise en place de 13h à 20h par les prévisionnistes de Météo-France.

Sur le même sujet Canicule : voici les 17 départements placés en vigilance orange ce jeudi, Paris et la petite couronne concernés Lire

En plus de cette vigilance jaune, Météo-France a placé 17 départements, dont Paris, en vigilance orange par rapport à la canicule.

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