PSG-Arsenal : 22.000 policiers et gendarmes mobilisés en France, dont 8.000 à Paris, pour la finale de la Ligue des champions

Un dispositif de sécurité très important sera déployé samedi prochain pour la finale de la Ligue des champions qui opposera le PSG à Arsenal, avec 22.000 policiers et gendarmes mobilisés en France, dont 8.000 à Paris, a annoncé ce mercredi Laurent Nuñez.

Une mobilisation importante des forces de l'ordre. Laurent Nuñez a annoncé à Brut ce mercredi que 22.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, dont 8.000 rien qu'à Paris, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal qui aura lieu samedi prochain à 18h.

Régulièrement, des épisodes de violences émaillent les victoires du club de la capitale. Le 6 mai dernier, après la qualification du PSG en demi-finale, 127 personnes avaient été interpelées dans l'agglomération parisienne pour des actes violents et des dégradations.

Le ministre de l'Intérieur se dit «serein»

Mi-mai, lors d'un entretien à La Tribune Dimanche, le ministre de l'Intérieur, qui s'attend à une forte affluence en cas de victoire du PSG, avait précisé qu'il y aurait une «piétonnisation des Champs-Elysées à partir du milieu de la journée et un dispositif policier pour contenir tout débordement» et a assuré «ne pas avoir de crainte» et être «serein et déterminé».

L'an dernier, lors de la finale de la Ligue des Champions remportée à Munich par le PSG face à l'Inter de Milan (5-0), les forces de l'ordre avaient été déjà déployées massivement avec 5.400 policiers et gendarmes mobilisés dans l'agglomération parisienne.

La victoire avait donné lieu à des violences notamment sur l'avenue des Champs-Elysées et aux abords du Parc des Princes où était retransmis le match comme ce sera le cas samedi.

Les forces de l'ordre avaient procédé à 563 interpellations le soir de la victoire, dont 491 à Paris, qui avaient conduit à 307 gardes à vue. 79 autres personnes avaient été interpellées la nuit suivante.