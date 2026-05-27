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PSG-Arsenal : 22.000 policiers et gendarmes mobilisés en France, dont 8.000 à Paris, pour la finale de la Ligue des champions

L'an dernier, plus de 5.400 membres des forces de l'ordre avaient déjà été mobilisés dans l'agglomération parisienne lors du premier sacre du PSG. [SIMON WOHLFAHRT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un dispositif de sécurité très important sera déployé samedi prochain pour la finale de la Ligue des champions qui opposera le PSG à Arsenal, avec 22.000 policiers et gendarmes mobilisés en France, dont 8.000 à Paris, a annoncé ce mercredi Laurent Nuñez.

Une mobilisation importante des forces de l'ordre. Laurent Nuñez a annoncé à Brut ce mercredi que 22.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, dont 8.000 rien qu'à Paris, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal qui aura lieu samedi prochain à 18h.

Régulièrement, des épisodes de violences émaillent les victoires du club de la capitale. Le 6 mai dernier, après la qualification du PSG en demi-finale, 127 personnes avaient été interpelées dans l'agglomération parisienne pour des actes violents et des dégradations.

Le ministre de l'Intérieur se dit «serein»

Mi-mai, lors d'un entretien à La Tribune Dimanche, le ministre de l'Intérieur, qui s'attend à une forte affluence en cas de victoire du PSG, avait précisé qu'il y aurait une «piétonnisation des Champs-Elysées à partir du milieu de la journée et un dispositif policier pour contenir tout débordement» et a assuré «ne pas avoir de crainte» et être «serein et déterminé».

L'an dernier, lors de la finale de la Ligue des Champions remportée à Munich par le PSG face à l'Inter de Milan (5-0), les forces de l'ordre avaient été déjà déployées massivement avec 5.400 policiers et gendarmes mobilisés dans l'agglomération parisienne.

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La victoire avait donné lieu à des violences notamment sur l'avenue des Champs-Elysées et aux abords du Parc des Princes où était retransmis le match comme ce sera le cas samedi.

Les forces de l'ordre avaient procédé à 563 interpellations le soir de la victoire, dont 491 à Paris, qui avaient conduit à 307 gardes à vue. 79 autres personnes avaient été interpellées la nuit suivante.

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