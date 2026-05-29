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Canicule : voici les 10 départements placés en vigilance orange ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 10 départements en vigilance orange canicule pour la journée de samedi 30 mai. 

Le coup de chaud se poursuit. Dix départements ont été placés en alerte orange canicule pour la journée du samedi 30 mai. 

Dans le détail, sont concernés : la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, le Maine-et-Loire, Paris, les Deux-Sèvres, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, le Val-de-Marne.

Le mercure devrait atteindre les 35 °C à Bourges, les 34 °C à Vichy ou encore à Paris. A noter que des orages sont attendus sur la capitale. 

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Hormis ces 10 départements, 34 autres ont été placés en alerte jaune canicule. 

vigilance météoCanicule

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