Canicule : voici les 34 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 34 départements en vigilance jaune canicule pour la journée du samedi 30 ami.

Attention, tous aux abris ! 34 départements ont été placés en alerte jaune canicule par Météo-France pour la journée du samedi 30 mai. Dans le détail, sont concernés : l'Aisne, l'Aube, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne.

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Également, la Marne, la Mayenne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, le Val-D'Oise.

Le mercure devrait atteindre les 35 °C à Bourges, les 34 °C à Vichy ou encore à Paris. A noter que des orages sont attendus sur la capitale. Hormis ces 34 départements, 10 autres ont été placés en alerte orange canicule.