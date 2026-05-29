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Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors qu'une partie de la France est concernée par un épisode caniculaire, Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée de ce vendredi. 

Il fait cavalier seul. Si l'Hexagone traverse depuis plusieurs jours une importante canicule, sous un soleil éclatant, Météo-France a tout de même placé un département en vigilance jaune «pluie-inondation», pour la journée de ce vendredi 29 mai. 

Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence. 

@Météo-France

Un ciel voilé

Les prévisionnistes de Météo-France précisent que ce vendredi, «le ciel sera voilé de nuages élevés des Flandres aux Charentes, puis des Ardennes au bassin d'Arcachon en seconde partie de journée». 

«L'instabilité se développe sur le sud des Alpes, en donnant des averses orageuses qui pourront déborder jusque sur le Var et les Bouches-du-Rhône. Une averse est possible sur l'est des Pyrénées par évolution diurne», ajoutent-ils.

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Par ailleurs, 13 départements ont également été placés en vigilance jaune pour un risque d'orages dans la journée de ce vendredi. 

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