Quelque 804.000 personnes sans domicile ont pu accéder à un logement stable depuis 2018 grâce au plan Logement d’abord, a annoncé le ministère de la Ville et du Logement dans un communiqué vendredi.

C'est une des premières décisions du chef de l'Etat en 2017. Selon le ministère de la Ville et du Logement, 804.000 personnes sans domicile ont pu bénéficier d'un logement stable, grâce au plan «Logement d'abord».

Dans le détail, 219.800 logements sociaux ont été attribués à des personnes issues de l’hébergement d’urgence ou de la rue. Leur part dans les attributions de logements sociaux a doublé, passant de 4,1 % à 8,5 % entre 2017 et mars 2026, a indiqué le ministère à l’occasion de la semaine nationale des Pensions de famille.

L’État a financé 93.000 places en intermédiation locative, dont 59.000 créées depuis janvier 2018, soit une hausse de 165 %. Ce dispositif mobilise les propriétaires privés qui louent leur bien à une personne en difficulté via une association, à un loyer réduit en échange d’avantages fiscaux.

Un plan ambitieux

Le gouvernement a engagé en juin 2023 un deuxième plan quinquennal pour le logement et la lutte contre le sans-abrisme, dit «Logement d’abord», prolongeant le premier (2017-2022), qui avait permis à quelque 440.000 personnes sans domicile d’accéder à un logement pérenne.

Ce dispositif, qui associe services de l’État, collectivités locales, associations et bailleurs, propose un accès direct au logement pérenne avec un accompagnement social adapté aux plus démunis. «Logement d’abord» entend désengorger les centres d’hébergement d’urgence et leur permettre de retrouver leur vocation première d’accueil temporaire de personnes en grande détresse.