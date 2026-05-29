Canicule : voici les 11 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 11 départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce vendredi 29 mai.

La vague de chaleur inédite se poursuit. 11 départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France pour ce vendredi 29 mai.

@Météo-France

Sont concernés : la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, Paris, les Deux-Sèvres, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

La vigilance orange ne devrait pas être levée de la journée, ont annoncé les prévisionnistes.

«Vendredi, l'épisode se poursuit mais les températures accusent une baisse sur l'ouest et le nord Bretagne avec une sortie de l'épisode de fortes chaleurs sur ces régions, poursuite ailleurs», a ajouté Météo-France dans son bulletin.

Hormis les onze départements en vigilance orange, d'autres sont concernés vendredi par une alerte jaune canicule, dans la moitié ouest du pays et dans le nord.