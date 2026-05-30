Canicule : voici les 24 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 24 départements en vigilance jaune canicule pour la journée du samedi 30 ami.

Une dernière journée de fortes chaleurs avant une dépression orageuse qui va faire chuter le mercure. 24 départements ont été placés en alerte jaune canicule par Météo-France pour la journée du samedi 30 mai.

Dans le détail, sont concernés : l'Aisne, l'Aube, la Charente, la Drôme, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Marne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Vienne, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise.

© Météo-France

«Les averses orageuses sont possibles en fin de nuit sur le Nord-Pas-de-Calais, évacuant rapidement le pays le matin (…) En fin d'après-midi et soirée, quelques orages se développent du Poitou vers les frontières du Nord-Est. Ils restent localisés, mais peuvent s'accompagner de grêle, et de rafales de vent ponctuelles pouvant dépasser 60 à 80 km/h. Quelques orages se développent aussi sur les Alpes du Sud (moins forts que les deux jours précédents), et de manière isolée sur les Pyrénées, le sud-est du Massif central et le plateau de Millevaches», a analysé Météo-France.

«Les températures, bien qu'en baisse sur l'ouest, restent particulièrement élevées pour un mois de mai sur une grande partie du pays. De nouveaux records mensuels de température minimale et maximale sont probables. Il faut attendre dimanche pour que la baisse du mercure gagne la plupart des régions», a conclu l’organisme météorologique de référence.