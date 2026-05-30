Chien dangereux : un bébé de moins d’un mois hospitalisé après l’attaque d’un berger suisse

Un nourrisson de seulement 28 jours a été grièvement blessé lors d’une attaque de chien survenue dimanche 24 mai au soir à Eppeville, près de Ham (Somme).

Un dramatique accident s’est produit dimanche 24 mai au soir à Eppeville, près de Ham, dans la Somme. Un bébé âgé de seulement 28 jours a été grièvement blessé après avoir été mordu par un chien.

Les secours ont été alertés peu avant 22h30. Selon les premiers éléments, l’animal en cause serait un berger suisse appartenant à la grand-mère de l’enfant. Le nourrisson a été atteint à la tête et présentait une blessure importante.

Une enquête ouverte

Face à la gravité de son état, l’enfant a été pris en charge en urgence avant d’être héliporté vers le centre hospitalier d’Amiens. Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Ham afin d’établir avec précision les circonstances des faits.

Concernant le chien, une procédure de surveillance sanitaire a été engagée. L’animal devra être examiné à trois reprises par un vétérinaire dans les jours suivant l’incident.

Ces contrôles permettront notamment d’évaluer son état de santé et son comportement, avant que les autorités compétentes ne statuent sur son devenir.