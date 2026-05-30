Impôts 2026 : attention, il ne reste que quelques jours pour remplir sa déclaration de revenus

Depuis le 9 avril, tous les Français sont appelés à remplir leur déclaration de revenus en ligne. Pour les derniers départements concernés, la date limite est fixée en fin de semaine.

Comme chaque année, le calendrier fiscal varie selon le lieu de résidence. Après les départements de la zone 1 puis de la zone 2, qui devaient respectivement finaliser leur déclaration de revenus avant les 21 et 28 mai, c'est au tour de ceux de la zone 3 de boucler leurs démarches.

Les contribuables résidant dans les départements numérotés de 55 à 95 ainsi que les départements d'outre-mer (971 à 974 et 976) ont jusqu'au 4 juin à 23h59 pour le faire, d'après l'administration fiscale.

Cela concerne donc les habitants de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, de la Nièvre, du Nord, de l’Oise, de l’Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de Paris, de la Seine-Maritime, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Var, du Vaucluse, de la Vendée, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges, de l’Yonne, du Territoire de Belfort, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise.

Ainsi que les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte.

Jusqu'à cette date butoir, les contribuables concernés peuvent corriger leur déclaration même après l'avoir validée. A noter qu'une déclaration effectuée hors délai entraîne automatiquement une majoration de 10 %, conformément à l'article 1730 du Code général des impôts.