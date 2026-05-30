Ligue des champions : «Des centaines de milliers de personnes» attendues dans les rues de Paris

"Des centaines de milliers de personnes" sont attendues dans les rues de Paris samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des champions de football opposant à Budapest le PSG au club londonien d'Arsenal, a indiqué la préfecture de police à l'AFP.

La préfecture a préparé "avec minutie le dispositif de sécurité de la finale de la Ligue des champions", ainsi que des autres événements qui sont organisés en même temps dans la capitale, dont un match de rugby, la suite du tournoi de tennis de Roland-Garros ou encore plusieurs concerts, dont celui de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France ou celui du rappeur Damso à la salle Paris La Défense Arena.

D'après la préfecture de police, 17.600 personnes sont rassemblées depuis 14h00 au Parc des Princes, pour la diffusion de la finale de la Ligue des champions, et "l'ambiance est festive".

A 16h30, la physionomie sur l'ensemble de l'agglomération parisienne est d'ailleurs calme, assure la PP, qui précise que 913 contrôles ont eu lieu, donnant lieu à quatre interpellations et huit amendes forfaitaire délictuelle.

Avec 22.000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8.000 pour Paris et son agglomération, les forces de l'ordre ont prévu un dispositif sécuritaire hors norme.

"Notre responsabilité est de garantir à chacun une fête populaire, sereine et pleinement sécurisée", affirme encore la PP, rappelant ses consignes de "réactivité, d'engagement et de fermeté".

L'année dernière, 5.400 policiers et gendarmes avaient été déployés à Paris et son agglomération. Au total, on dénombrait 563 interpellations (dont 491 à Paris), qui avaient conduit à 307 gardes à vue (202 à Paris).