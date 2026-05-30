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En directLigue des champions : premières tensions aux abords du Parc des Princes

[REUTERS/Abdul Saboor]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
Des centaines de milliers de supporters sont attendus samedi soir à Paris pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Face au risque de débordements, un important dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale. Suivez notre direct.
Quelques tensions à Paris

Selon une source policière, un groupe d'individus cagoulés et munis de barres de fer a été repéré en mouvement dans le 18e arrondissement. Dans le 16e arrondissement, avenue Kléber, des tirs de mortiers ont également été signalés.

Des premières tensions aux abords du Parc des Princes

Alors que la finale de la Ligue des champions se joue actuellement entre le PSG et Arsenal, de premières tensions ont éclaté aux abords du Parc des Princes. Selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, une dizaine de personnes ont déjà été interpellées à ce stade et il y a eu un peu moins de 1.600 contrôles.

 

Ligue des champions : «Des centaines de milliers de personnes» attendues dans les rues de Paris

"Des centaines de milliers de personnes" sont attendues dans les rues de Paris samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des champions de football opposant à Budapest le PSG au club londonien d'Arsenal, a indiqué la préfecture de police à l'AFP.

La préfecture a préparé "avec minutie le dispositif de sécurité de la finale de la Ligue des champions", ainsi que des autres événements qui sont organisés en même temps dans la capitale, dont un match de rugby, la suite du tournoi de tennis de Roland-Garros ou encore plusieurs concerts, dont celui de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France ou celui du rappeur Damso à la salle Paris La Défense Arena.

D'après la préfecture de police, 17.600 personnes sont rassemblées depuis 14h00 au Parc des Princes, pour la diffusion de la finale de la Ligue des champions, et "l'ambiance est festive".

A 16h30, la physionomie sur l'ensemble de l'agglomération parisienne est d'ailleurs calme, assure la PP, qui précise que 913 contrôles ont eu lieu, donnant lieu à quatre interpellations et huit amendes forfaitaire délictuelle.

Avec 22.000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8.000 pour Paris et son agglomération, les forces de l'ordre ont prévu un dispositif sécuritaire hors norme.

"Notre responsabilité est de garantir à chacun une fête populaire, sereine et pleinement sécurisée", affirme encore la PP, rappelant ses consignes de "réactivité, d'engagement et de fermeté".

L'année dernière, 5.400 policiers et gendarmes avaient été déployés à Paris et son agglomération. Au total, on dénombrait 563 interpellations (dont 491 à Paris), qui avaient conduit à 307 gardes à vue (202 à Paris).

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