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Ligue des champions : quand le public de Roland-Garros célèbre le sacre du PSG (vidéo)

La joie des Parisiens après le titre décroché contre Arsenal. [REUTERS/Angelika Warmuth]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au moment où le PSG décrochait sa deuxième Ligue des champions ce samedi soir, le court central de Roland-Garros a exulté.

À près de 1 500 kilomètres, la joie était bien présente. Ce samedi soir, alors que le coup de sifflet final retentissait à la Puskas Arena de Budapest (Hongrie), à Paris, du côté de Roland-Garros, les fans ont sauté de joie en plein match entre Brandon Nakashima et Félix Auger-Aliassime.

Le nouveau sacre du PSG en Ligue des champions, victorieux d’Arsenal au terme de la séance de tirs au but (1-1 a.p., 4-3 aux tirs au but), a été célébré comme il se doit sur le Philippe-Chatrier.

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