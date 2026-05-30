Emmanuel Macron, Teddy Riner, Nasser Al-Khelaïfi… les réactions après le sacre du PSG en Ligue des champions

Après le nouveau sacre du PSG en Ligue des champions ce samedi soir, les réactions se sont enchaînées, dont celle d’Emmanuel Macron.

Teddy Riner (Judo)

«Je suis un grand sportif, les moments comme ça… c’est unique, c’est pour ça qu’on fait le déplacement. Amplement mérité, ils ont géré le match de A à Z. Ça fait plaisir de voir la France qui gagne. Ce que je retiens, c’est l’unité. Quand on connaît la compétition, on sait la difficulté de la chose, ce qu’ils ont enduré… on ne peut que leur dire félicitations, merci d’avoir fait vibrer toutes ces personnes !»

Emmanuel Macron (président de la République)

«Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière.»

Emmanuel Grégoire (maire de Paris)

«Paris est une nouvelle fois la capitale du football européen. Ce soir, Paris est fier, célébrons ensemble dans la joie et le respect.»

Marina Ferrari (ministre des Sports)

«Avec cette deuxième victoire, ils sont désormais dans l’histoire, nos bleus et rouges.»

Philippe Diallo (FFF)

«C’est un moment historique pour le Paris Saint-Germain et le football français. Ce deuxième sacre d’affilée en Ligue des champions, remporté après une victoire en finale sur Arsenal, constitue une performance exceptionnelle. Il est la signature des plus grands. Au XXIe siècle, seul le Real Madrid était parvenu à conserver son titre en Ligue des champions. Ce succès et la manière dont il a été remporté – en faisant preuve, tout au long de la saison, de talent, de résilience et d’intelligence – viennent récompenser le travail remarquable, l’exigence et l’ambition d’un club dont le règne s’inscrit parmi les grands d’Europe. Il constitue une grande fierté pour le football français, qui confirme ainsi sa capacité à rayonner au plus haut niveau européen.»

Achraf Hakimi (PSG)

«Il n’y a pas de mots, on est très contents, fiers du travail. Ce n’était pas facile. C’est le moment de profiter avec les supporters, la famille. Le travail, ça paie, aujourd’hui ça a payé. Tout le monde était fatigué, les joueurs qui sont rentrés ont fait le boulot. On mérite la victoire.»

Nasser Al-Khelaïfi (PSG)

«Merci à tout le monde… La deuxième est la plus belle. La première était spéciale mais la deuxième, back to back, c’est très spécial pour nous. On a travaillé pendant des années pour ce trophée… on a gagné et on veut encore gagner. Mais aujourd’hui on veut célébrer ! On a les meilleurs supporters au monde. S’il vous plaît, il ne faut pas faire de problèmes. On célèbre, mais sans problèmes. On vient demain pour célébrer ensemble !»

Ousmane Dembélé (PSG)

«Exceptionnel, c’est une grande soirée. On a travaillé dur cette saison pour réaliser le back to back. C’est magnifique, on va savourer. Ça a été difficile, toute la saison a été difficile, on a dû gérer beaucoup de choses. Mais finalement on est encore vainqueurs de cette Champions League et on est tous heureux. À la fin, c’était des crampes ! À la 80e minute, c’était chaud. Tout le monde a eu des crampes je pense, à la fin !»

DJ Snake (musique)

«C’était très, très dur ce soir, une grosse équipe d’Arsenal. On est tombés dans le piège. Franchement, bravo à eux, respect. J’ai passé une soirée terrible, j’ai transpiré, j’ai souffert mais elle est belle cette victoire. Je m’étais dit que c’était mort…»

Luis Enrique (PSG)

«On a surmonté une équipe d’Arsenal très difficile, le match a été serré, ça a été compliqué dès les premières minutes. Le secret ? Travailler tout le temps. Les remplaçants ont fait la différence, Gonçalo, Beraldo, Bradley, Warren… il méritait de jouer mais ça a été très compliqué de choisir les joueurs.»