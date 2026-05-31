À Paris, les débordements ont conduit à 235 interpellations, selon un bilan encore provisoire des autorités. Les forces de l’ordre sont intervenues à plusieurs reprises dans différents secteurs de la capitale face à des tensions, des mouvements de foule et des incidents liés aux célébrations. La situation restait évolutive en fin de soirée et pourrait encore évoluer dans les prochaines heures.
Lors des débordements survenus en marge des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des champions, un policier a été renversé par un véhicule en fuite place du général Patton, dans le 16e arrondissement de Paris.
Le Rassemblement national s’est insurgé samedi soir des «violences» et des «dégradations» qui ont eu lieu pendant les manifestations de liesse après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions de football contre Arsenal.
«Il n’y a qu’en France où la victoire d’un club de foot provoque des émeutes», a écrit sur X la cheffe de file des députés du RN, Marine Le Pen, alors que des tensions ont eu lieu à Paris, provoquant l’interpellation de 130 personnes.
«Il n’y a qu’en France où chacun se sent obligé de s’enfermer chez soi un soir de victoire pour éviter d’être confronté à des violences», a-t-elle ajouté.
Les Français n’en peuvent plus de ces scènes de chaos qui se multiplient au moindre prétexte, et ce, malgré un dispositif de sécurité hors-norme.
Soutien à nos policiers, à nos gendarmes, à nos pompiers, et à tous ceux, mobilisés ce soir, pour assurer la sécurité des Français.
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 30, 2026
Selon un bilan établi à 23 heures par la préfecture de police de Paris, 130 personnes ont été interpellées, donnant lieu à 45 gardes à vue et à la saisie de 24 torches et d’une centaine de mortiers. Un policier a également été blessé, tandis que quelques commerces et véhicules ont été dégradés.
«À Paris, en Île-de-France comme partout sur le territoire, les violences et les dégradations se multiplient. Des bandes s’en prennent aux biens publics, aux commerces et aux forces de l’ordre», a affirmé de son côté le président du RN, Jordan Bardella.
«Le mode opératoire est toujours le même : caillasser, détruire, piller. Soutien total à nos policiers, gendarmes et pompiers qui assurent la protection du pays face à une violence d’atmosphère devenue insupportable», a-t-il ajouté.
À l’autre bout du spectre politique, la députée LFI Clémence Guetté a demandé au ministre de l’Intérieur de «ne pas gâcher la fête une nouvelle fois».
«Pas de répression violente : le désastre de l’année dernière ne doit pas se reproduire», a-t-elle écrit, également sur X.
Selon une source policière à CNEWS, deux policiers ont été blessés à Agen à la suite de la victoire du PSG. Dans cette ville, plusieurs débordements ont été constatés. Au Havre, des policiers ont été ciblés par des mortiers d'artifice.
A Montpellier, des incidents ont été signalés et cinq personnes ont été interpellées. A Dijon, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues du centre-ville. Plusieurs violences urbaines ont été observées.
En Seine-et-Marne, des violences urbaines ont été signalées en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Selon les premiers éléments, des policiers ont été pris à partie à Savigny, Saint-Fargeau et Melun, dans un contexte de tensions et de débordements dans plusieurs communes du département.
Par ailleurs, un individu a été interpellé dans le secteur de Provins pour des tirs de mortiers en direction des forces de l’ordre.
Le président Emmanuel Macron recevra dimanche en fin d'après-midi à l'Elysée l'équipe du PSG et son encadrement technique, après sa deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions, a annoncé samedi la présidence.
"Le Paris Saint-Germain s'est hissé sur le toit de l'Europe, devenant ainsi le seul club français à remporter cette compétition deux années consécutives. Cette victoire récompense les efforts et le talent de l'ensemble des joueurs, ainsi que le travail du staff technique emmené par M. Luis Enrique", a dit l'Elysée, précisant que la rencontre aurait lieu à partir de 18H00.
"A quelques jours de la Coupe du Monde 2026, ce succès marque l'excellence du football français et couronne l'engagement de tout un club et de ses supporters", a ajouté la présidence.
À Bordeaux, des débordements ont été signalés en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Selon les premiers éléments, un bus a été attaqué cours Victor Hugo et plusieurs véhicules ont été dégradés. Des tirs de mortiers ont également été rapportés, ainsi que des dégradations importantes sur des terrasses de cafés.
Trois policiers ont été blessés, dont un plus sérieusement, souffrant notamment d’une arcade ouverte. Par ailleurs, des militaires de l’opération Sentinelle ont été pris à partie alors qu’ils assuraient la protection d’une synagogue.
Près de 100.000 personnes sont attendues sur le Champ-de-Mars dimanche après-midi pour célébrer le deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, selon un communiqué de la mairie du XVe arrondissement.
La victoire à Budapest du club de la capitale face à Arsenal (1-1 a.p., 4-3 tab) est ternie par des débordements à travers Paris et quarante-cinq personnes placées en garde à vue, d'après un bilan établi par la préfecture de police de Paris à 22 heures.
Dans le 19e arrondissement de Paris, un refus d’obtempérer a dégénéré, selon les premiers éléments. Un automobiliste aurait renversé un couple qui se trouvait en terrasse.
À Paris, les débordements en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal ont déjà donné lieu à environ 130 interpellations, selon une source policière. Ce bilan, encore provisoire, est susceptible d’évoluer au fil de la soirée, alors que les forces de l’ordre poursuivent leurs interventions dans plusieurs secteurs de la capitale face à des tensions et des mouvements de foule.
À Paris, les débordements en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal donnent lieu à 79 interpellations et 45 placements en garde à vue, selon un bilan encore provisoire des autorités. La situation reste évolutive en ce début de soirée, avec des interventions répétées des forces de l’ordre face à des tensions et des mouvements de foule, et pourrait encore s’intensifier dans les heures à venir.
Quelque 20.000 personnes célébraient samedi soir vers 22h30 sur les Champs-Elysées la victoire du Paris-Saint-Germain en Ligue des champions, a indiqué la préfecture de police de Paris à l'AFP.
Selon la préfecture, 45 personnes ont été placées en garde à vue sur l'ensemble de l'agglomération, six véhicules et deux commerces ont été dégradés. Un policier a également été blessé.
À Niort, des incidents ont éclaté en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Selon les premiers éléments, des tirs de mortiers ont visé les forces de l’ordre tandis que plusieurs dégradations ont été constatées, notamment sur des véhicules pris pour cible par des individus sautant sur les carrosseries. Les policiers rencontreraient des difficultés à contenir la foule. Aucun blessé n’était toutefois signalé à ce stade.
À Limoges, des tensions ont également été signalées en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Selon les premiers éléments, une dizaine de personnes ont été interpellées après des tirs de mortiers visant les forces de l’ordre.
À Valenciennes, des policiers ont été pris à partie et caillassés lors de débordements survenus en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Des tirs de mortiers ont également été signalés.
Lors de débordements survenus en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le commissariat du 8e arrondissement de Paris a été pris pour cible. Selon les premiers éléments, le véhicule du commissaire a été endommagé, avec un pare-brise explosé.
À Paris, une policière a été blessée dans le secteur du Faubourg Montmartre lors des débordements survenus en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Selon les premiers éléments, elle aurait été atteinte par un tir de mortier. Les forces de l’ordre sont intervenues dans un contexte de tensions et de rassemblements dispersés dans la capitale.
À Clermont, des tensions ont éclaté en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Selon les premiers éléments, une centaine de jeunes ont attaqué des policiers, en leur lançant des tirs de mortiers ainsi que des bouteilles en verre. Les forces de l’ordre ont été prises pour cible dans un contexte de débordements observés dans plusieurs villes à l’occasion de la rencontre.
Le président Emmanuel Macron a félicité samedi soir l'équipe du Paris SG après sa deuxième victoire consécutive dans la Ligue des Champions. "Une nouvelle étoile brille sur Paris !", a-t-il écrit sur X.
"Bravo au PSG qui fait rêver toute l'Europe. La France est fière", a-t-il ajouté, juste après la victoire aux tirs aux buts du club parisien face à Arsenal.
Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2026
Lors des débordements survenus en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, les forces de l’ordre ont procédé à 45 interpellations. Parmi celles-ci, 13 personnes ont été placées en garde à vue, selon un bilan établi par les autorités. La situation a nécessité plusieurs interventions policières dans différents secteurs concernés par des tensions et mouvements de foule.
Selon une source policière, des tensions ont éclaté rue Étienne-Marcel, à Paris, en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Les forces de l’ordre ont été prises à partie par des jets de projectiles et des tirs de mortiers. Les policiers ont eu recours au gaz lacrymogène afin de disperser la foule. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les effectifs engagés.
À 19h30, le dispositif de sécurité déployé dans le cadre de la finale de la Ligue des champions a donné lieu à 1.579 contrôles à Paris. Les forces de l’ordre ont procédé à 20 interpellations, dont 10 placements en garde à vue. La situation reste sous surveillance dans plusieurs secteurs de la capitale, où des tensions et mouvements de foule ont été signalés.
Des mouvements de foule et la mise en place de barricades ont été signalés au niveau de l’avenue de Versailles, dans un contexte de tensions autour de la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal. Les forces de l’ordre sont intervenues pour tenter de contenir les regroupements et prévenir tout débordement à proximité du secteur du Parc des Princes.
Selon une source policière, un groupe d'individus cagoulés et munis de barres de fer a été repéré en mouvement dans le 18e arrondissement. Dans le 16e arrondissement, avenue Kléber, des tirs de mortiers ont également été signalés.
Alors que la finale de la Ligue des champions se joue actuellement entre le PSG et Arsenal, de premières tensions ont éclaté aux abords du Parc des Princes. Selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, une dizaine de personnes ont déjà été interpellées à ce stade et il y a eu un peu moins de 1.600 contrôles.
Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s’exprime sur le dispositif de sécurité déployé pour la finale de la Ligue des champions : «Dès qu'il y a des tensions, on intervient, on interpelle et on disperse»
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— CNEWS (@CNEWS) May 30, 2026
"Des centaines de milliers de personnes" sont attendues dans les rues de Paris samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des champions de football opposant à Budapest le PSG au club londonien d'Arsenal, a indiqué la préfecture de police à l'AFP.
La préfecture a préparé "avec minutie le dispositif de sécurité de la finale de la Ligue des champions", ainsi que des autres événements qui sont organisés en même temps dans la capitale, dont un match de rugby, la suite du tournoi de tennis de Roland-Garros ou encore plusieurs concerts, dont celui de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France ou celui du rappeur Damso à la salle Paris La Défense Arena.
D'après la préfecture de police, 17.600 personnes sont rassemblées depuis 14h00 au Parc des Princes, pour la diffusion de la finale de la Ligue des champions, et "l'ambiance est festive".
A 16h30, la physionomie sur l'ensemble de l'agglomération parisienne est d'ailleurs calme, assure la PP, qui précise que 913 contrôles ont eu lieu, donnant lieu à quatre interpellations et huit amendes forfaitaire délictuelle.
Avec 22.000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8.000 pour Paris et son agglomération, les forces de l'ordre ont prévu un dispositif sécuritaire hors norme.
"Notre responsabilité est de garantir à chacun une fête populaire, sereine et pleinement sécurisée", affirme encore la PP, rappelant ses consignes de "réactivité, d'engagement et de fermeté".
L'année dernière, 5.400 policiers et gendarmes avaient été déployés à Paris et son agglomération. Au total, on dénombrait 563 interpellations (dont 491 à Paris), qui avaient conduit à 307 gardes à vue (202 à Paris).