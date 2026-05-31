Victoire du PSG : le RN s'indigne des «violences» et «dégradations» pendant la liesse

Le Rassemblement national s’est insurgé samedi soir des «violences» et des «dégradations» qui ont eu lieu pendant les manifestations de liesse après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions de football contre Arsenal.

«Il n’y a qu’en France où la victoire d’un club de foot provoque des émeutes», a écrit sur X la cheffe de file des députés du RN, Marine Le Pen, alors que des tensions ont eu lieu à Paris, provoquant l’interpellation de 130 personnes.

«Il n’y a qu’en France où chacun se sent obligé de s’enfermer chez soi un soir de victoire pour éviter d’être confronté à des violences», a-t-elle ajouté.

Les Français n’en peuvent plus de ces scènes de chaos qui se multiplient au moindre prétexte, et ce, malgré un dispositif de sécurité hors-norme.



Soutien à nos policiers, à nos gendarmes, à nos pompiers, et à tous ceux, mobilisés ce soir, pour assurer la sécurité des Français. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 30, 2026

Selon un bilan établi à 23 heures par la préfecture de police de Paris, 130 personnes ont été interpellées, donnant lieu à 45 gardes à vue et à la saisie de 24 torches et d’une centaine de mortiers. Un policier a également été blessé, tandis que quelques commerces et véhicules ont été dégradés.

«À Paris, en Île-de-France comme partout sur le territoire, les violences et les dégradations se multiplient. Des bandes s’en prennent aux biens publics, aux commerces et aux forces de l’ordre», a affirmé de son côté le président du RN, Jordan Bardella.

«Le mode opératoire est toujours le même : caillasser, détruire, piller. Soutien total à nos policiers, gendarmes et pompiers qui assurent la protection du pays face à une violence d’atmosphère devenue insupportable», a-t-il ajouté.

À l’autre bout du spectre politique, la députée LFI Clémence Guetté a demandé au ministre de l’Intérieur de «ne pas gâcher la fête une nouvelle fois».

«Pas de répression violente : le désastre de l’année dernière ne doit pas se reproduire», a-t-elle écrit, également sur X.