Ligue des champions : Khvicha Kvaratskhelia élu meilleur joueur de la compétition, cinq Parisiens dans l’équipe de la saison

Au lendemain du sacre du PSG en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a été désigné meilleur joueur de la compétition. Cinq Parisiens figurent également dans l’équipe de la saison.

Un triomphe total. Au terme d’une finale épique, le PSG a remporté, samedi soir, sa 2e finale de Ligue des champions consécutives contre Arsenal à l’issue de la séance de tirs au but (1-1, 4 tab 3). Et au lendemain de ce sacre, les récompenses ont continué d’affluer pour le club de la capitale, et notamment pour Khvicha Kvaratskhelia qui a été désigné meilleur joueur de la compétition cette saison. L’ailier géorgien a été l’un des principaux artisans du nouveau titre européen décroché par les hommes de Luis Enrique, se mettant surtout en évidence dans les matchs à élimination directe.

✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCLpic.twitter.com/vkfBtCMEP1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

Régulièrement décisif, aussi bien en 8e de finale contre Chelsea qu’en quart de finale face à Liverpool puis le Bayern Munich en demi-finale, le numéro 7 parisien a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 16 matchs dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. En finale, il a obtenu le pénalty qui a permis à Ousmane Dembélé d’égaliser au milieu de la seconde période. Il a également touché le poteau à un quart d’heure du coup de sifflet finale. Et au palmarès, il succède à son coéquipier Ousmane Dembélé désigné meilleur joueur en 2025.

Khvicha Kvaratskhelia figure également dans l’équipe de la saison avec quatre coéquipiers : Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha et Ousmane Dembélé. Les cinq joueurs parisiens sont accompagnés par Marcos Llorente (Atlético Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Harry Kane (Bayern Munich), Declan Rice (Arsenal) et Gabriel (Arsenal), qui a manqué son tir au but permettant au PSG de décrocher sa 2e étoile.