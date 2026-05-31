Sacre du PSG : vive passe d'armes entre Jordan Bardella et Clémence Guetté sur le maintien de l'ordre

Via leurs réseaux sociaux respectifs, Jordan Bardella et Clémence Guetté se sont livrés à des vifs échanges à propos du maintien de l'ordre après la finale de la Ligue des Champions, remportée par le Paris Saint-Germain.

Un échange houleux. Ce samedi soir, Jordan Bardella et Clémence Guetté se sont livrés à des vifs échanges par posts de réseaux sociaux interposés à propos du maintien de l'ordre lors des célébrations après la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions.

Accusée d'«inversion des valeurs» par Jordan Bardella, la vice-présidente LFI de l'Assemblée nationale Clémence Guetté a persisté dimanche dans ses attaques contre le maintien de l'ordre lors des violences qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions.

Dès samedi soir, Clémence Guetté, députée très proche de Jean-Luc Mélenchon, avait appelé le ministre de l'Intérieur à «ne pas gâcher la fête une nouvelle fois» et à se garder de toute «répression violente» car le «désastre de l'année dernière ne doit pas se reproduire.»

Paris champion. Bravo aux joueurs et aux supporters.



La victoire d'un collectif, d'une vision, d'une détermination.



À cette heure, des milliers de personnes affluent vers Paris pour fêter ce titre historique.



Je demande au Ministre de ne pas gâcher la fête une nouvelle fois.… — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) May 30, 2026

Jordan Bardella n'a pas manqué de réagir à cette prise de position de Clémence Guetté. Répondant à son message posté samedi soir, il l'a accusée de «soutien inconditionnel à ceux qui détruisent le bien d'autrui, à ceux qui bafouent nos lois et salissent nos fêtes populaires.»

Il a également dénoncé «le mépris affiché pour nos forces de l'ordre, accusées, dans une totale inversion des valeurs et du réel, d'être les auteurs de l'insécurité. Toute l'indignité de la France insoumise est résumée dans cette prise de parole» a-t-il dit.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé dimanche que 780 personnes avaient été interpellées en France lors des festivités consécutives à la victoire du PSG.

Ce tweet d'une personnalité LFI illustre à lui seul le concept de "Nouvelle France" : le soutien inconditionnel à ceux qui détruisent le bien d'autrui, à ceux qui bafouent nos lois et salissent nos fêtes populaires ; le mépris affiché pour nos forces de l'ordre, accusées, dans… https://t.co/W0lpeYARYB — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 31, 2026

De son côté, le parquet de Paris a annoncé le décès d'un homme à la suite d'un accident de motocross sur le boulevard périphérique parisien et qu'une personne blessée à l'arme blanche dans la capitale était entre la vie et la mort.

Le coordinateur national de LFI Manuel Bompard a estimé que la situation de samedi soir n'était «pas acceptable, c'est une évidence.» Mais il a regretté que les autorités aient refusé la mise en place de fanzones.

Je regrette évidemment les débordements qu'on a pu observer.



Il faut organiser autrement ces soirées en mettant en place des lieux pour se rassembler comme des fan zones, mais il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des supporters qui étaient des dizaines de milliers… pic.twitter.com/ku6UFNQCmy — Manuel Bompard (@mbompard) May 31, 2026

«Quand il y a des événements de cette nature, on devrait essayer d'organiser cette fête, de l'encadrer, de lui proposer des lieux pour qu'elle puisse s'exprimer, pour éviter précisément ce type de débordements», a-t-il dit dimanche sur France 3.