Présidentielle 2027 : qui est Julien Sanchez, chargé de diriger la future campagne de Marine Le Pen ou Jordan Bardella ?

Le Rassemblement national a chargé l’eurodéputé Julien Sanchez de diriger la prochaine campagne présidentielle du parti, qu’il s’agisse de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Celui-ci n’en est pas à sa première mission électorale pour le RN.

Peu importe qui représentera le parti, le RN a choisi son chef d’orchestre. Ce mercredi, l’eurodéputé Julien Sanchez a été nommé au poste de directeur de campagne de l'élection présidentielle. Entré au FN à l’âge de 16 ans, le natif d’Argenteuil (Val-D’Oise), aujourd’hui âgé de 42 ans, a gravi les échelons du parti, dont il est depuis bientôt quatre ans l'un des vice-présidents.

C’est loin de son Île-de-France natale que Julien Sanchez a remporté ses principales batailles politiques. Élu conseiller régional du Languedoc-Roussillon, puis d’Occitanie, en 2010, en 2015, puis en 2021, il est également parvenu à devenir le maire de Beaucaire, dans le Gard, en 2014. Un poste qu’il a occupé jusqu’en 2024.

Une fonction déjà maîtrisée

Lors des dernières élections municipales, Julien Sanchez s’est porté candidat à Nîmes, ville alors détenue par les Républicains. Après avoir obtenu 30% des voix au premier tour, il s’est incliné de trois points (37%) au second face à la liste portée par l’union de la gauche, représentée par le communiste Vincent Bouget. Une défaite qui s’explique notamment par le maintien au second tour du candidat LR.

Julien Sanchez était le directeur de campagne du Rassemblement national lors des dernières élections municipales. Lors de ce scrutin, le parti a réalisé les 15 et 22 mars une percée historique, avec 70 maires élus ou réélus et plus de 3.000 nouveaux conseillers municipaux.

«Sa méthode et son efficacité au service du mouvement ont contribué aux excellents résultats obtenus partout en France», a salué dans un communiqué le parti, qui lui a par conséquent confié «la charge de diriger cette campagne présidentielle décisive pour l'avenir du pays».

Julien Sanchez ne saura l’identité du candidat qu’il représentera que le 7 juillet prochain, date de la décision judiciaire concernant la levée de l’inéligibilité de Marine Le Pen. Si la triple candidate se voit dans l’incapacité de se présenter, cette mission sera alors attribuée à Jordan Bardella, actuel président du Rassemblement national.