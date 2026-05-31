Transport aérien : le gouvernement allège une taxe sur certaines lignes intérieures

Le gouvernement va rétablir à partir de ce lundi un taux réduit de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pour certaines liaisons aériennes jugées essentielles à la desserte de territoires enclavés. Une mesure destinée à soutenir la mobilité des habitants et à réduire le coût des déplacements dans plusieurs régions françaises.

Une bonne nouvelle pour les habitants de certaines villes éloignées des grands réseaux de transport. Le gouvernement a annoncé ce dimanche une baisse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) pour plusieurs lignes aériennes intérieures considérées comme indispensables à l’aménagement du territoire.

Depuis l’an dernier, cette taxe, également appelée «taxe Chirac», était passée de 2,63 euros à 7,40 euros pour les vols intérieurs et les liaisons vers l’Europe. Dès ce lundi, son montant reviendra toutefois à son niveau initial pour les lignes bénéficiant d’une obligation de service public.

Un soutien aux territoires les plus isolés

D’après le ministère des Transports, cette mesure vise à favoriser le désenclavement de territoires pour lesquels l’avion demeure souvent le moyen de transport le plus rapide, voire le seul réellement efficace. Sont notamment concernées des liaisons desservant Aurillac, Brive ou encore Le Puy-en-Velay.

Le dispositif s’appliquera également à certaines lignes reliant Strasbourg à plusieurs grandes villes européennes, comme Madrid, Munich ou Copenhague, ainsi qu’aux dessertes entre la Corse et la France. Au total, 26 liaisons bénéficieront de ce tarif réduit, selon un arrêté publié dimanche au Journal officiel. «Cette mesure traduit la volonté du gouvernement de soutenir la connectivité des territoires les moins bien desservis et d’alléger le coût du transport aérien depuis et vers ces destinations», a déclaré le ministre des Transports, Philippe Tabarot.

«Pleinement mobilisé pour les territoires d’Outre-Mer»

Il a ajouté rester «pleinement mobilisé pour que les territoires d’Outre-Mer puissent eux aussi bénéficier d’un taux réduit», compte tenu du «caractère indispensable du transport aérien pour ces territoires», la Commission européenne ayant jugé qu’un dispositif proposé par la France «ne pouvait pas être retenu juridiquement en l’état».

Le relèvement de cette taxe a suscité l’an dernier une levée de boucliers du secteur aérien, notamment de la compagnie irlandaise à bas coût Ryanair, qui avait annoncé réduire la voilure en France.

Plusieurs collectifs d’usagers ont également alerté depuis des mois sur la fermeture progressive de lignes de train dans des territoires déjà fragilisés. Parmi les villes concernées figure notamment Limoges, où s’était réuni en janvier le mouvement «La colère des sans-trains», qui réclame davantage d’investissements dans les infrastructures de transport.