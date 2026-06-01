PSG-Arsenal : 260 gardes à vue toujours en cours à Paris, selon un dernier bilan

Selon un dernier bilan du parquet de Paris, 312 personnes ont été placées en garde à vue, dont près de la moitié pour atteintes aux forces de l'ordre, en marge des célébrations de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions. 260 sont toujours en cours. Un jeune est également mort au volant de son motocross. CNEWS fait le point.

La liesse populaire attendue s’est transformée, par endroits, en scènes de chaos. Dans les rues de la capitale, les célébrations du sacre européen du Paris Saint-Germain ont viré à l’affrontement. Alors que près de 8.000 policiers avaient été mobilisés pour éviter les débordements, 312 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, a annoncé ce dimanche 31 mai le parquet de Paris. 260 sont toujours en cours ce lundi.

La grande majorité des personnes arrêtées est soupçonnée de violences contre les forces de l’ordre. D’autres sont mises en cause pour des faits de vols, de dégradations ou encore de port d’armes illicites. Parmi elles, 81 mineurs figurent dans les gardes à vue, a précisé le parquet.

Depuis l’Élysée, où il recevait les joueurs parisiens sacrés champions d’Europe, Emmanuel Macron a fermement condamné dimanche ces violences. «Ce n'est pas le foot, ce n'est pas le sport», a-t-il insisté, promettant une réponse «intraitable» à l’encontre des fauteurs de troubles.

Un mort et une quarantaine de policiers blessés

Le bilan de la nuit ne se limite pas aux interpellations. Un drame est venu assombrir les festivités : un jeune homme a perdu la vie après avoir percuté des blocs de béton au guidon de son motocross sur le périphérique extérieur, fermé pour l’occasion. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Les affrontements ont également fait plusieurs blessés du côté des forces de l’ordre. Une quarantaine de policiers ont été touchés. Dans le 6e arrondissement, deux équipes de la BAC ont été prises pour cible par ce qui pourrait être une bombe agricole. Deux fonctionnaires ont été atteints par des éclats.

Deux personnes en urgence absolue

Autre scène de violence dans le 10e arrondissement : des individus ayant tiré des mortiers sur les policiers ont pris la fuite en voiture, renversant deux personnes installées en terrasse. L’une des victimes, grièvement atteinte, a été transportée à l’hôpital en urgence absolue avant de voir son état s’améliorer. L’autre, blessée au genou, a déjà pu sortir de l’hôpital.

La maire d’arrondissement, Alexandra Cordebard, a dénoncé une situation «intolérable», rappelant que «la fête ne doit jamais servir d’excuse aux débordements».

Dans le 5e arrondissement, la police a été informée de la chute dans la Seine d’une personne en arrêt cardio-respiratoire. Les témoins ont indiqué que l’individu a sauté dans la Seine volontairement. Un équipage de la fluviale des SP a repêché la victime. Malgré les soins prodigués par le Samu Hôtel-Dieu, la victime a été conduite en urgence absolue dans un hôpital, avec un pronostic vital très engagé.

Un policier armé interpellé

Sur le quai des Grands-Augustins, un policier hors service a été interpellé après avoir pointé son arme en direction d’un individu. Selon le témoignage de ce dernier, le fonctionnaire menaçait de tirer s’il bougeait. Accompagné d’un homme cagoulé, il a été placé en garde à vue.

Par ailleurs, certains ont profité de la confusion pour s’attaquer à des commerces. Vers 23h15, un homme a été arrêté près d’une bijouterie du boulevard Saint-Germain, en possession d’un sac rempli de montres. Sur place, une ouverture suspecte a été constatée sur l’accès de la boutique.

Au niveau national, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a fait état de près de 780 interpellations dans toute la France au cours de la nuit. Un chiffre nettement supérieur à celui enregistré lors d’un précédent sacre du PSG, où 592 arrestations avaient été recensées.