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Sacre du PSG : Laurent Nuñez annonce «plus de 890 interpellations», un chiffre en hausse «de plus de 45%» par rapport à 2025

Les rues de Paris ont une nouvelle fois été le théâtre de violences. [FREDERIC DIDES / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le PSG s’est imposé face à Arsenal ce samedi 30 mai au terme d’un rude combat. Toutefois, la soirée qui a suivi le second sacre consécutif du club parisien en Ligue des champions a été marquée par de nombreux débordements. Le ministre de l’Intérieur a dressé son bilan ce lundi.

À l’issu de la finale de la Ligue des Champions remportée par le PSG ce samedi 30 mai, les rues de Paris ont une nouvelle fois été le théâtre de violences. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé «plus de 890 interpellations» un chiffre «en hausse de plus de 45%» par rapport à 2025. 

Plus d’informations à suivre…

Ligue des Championsviolences urbainesLaurent Nuñez

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