Ligue des champions : 780 interpellations, 57 policiers blessés... Le sacre du PSG marqué par des débordements

Le PSG s’est imposé face à Arsenal ce samedi 30 mai au terme d’un rude combat. Toutefois, la soirée qui a suivi le second sacre consécutif du club parisien en Ligue des champions a été de nouveau marquée par de nombreux débordements.

Une victoire gâchée par les violences. A Paris mais aussi dans plusieurs villes de France des débordements ont eu lieu à la suite du sacre du PSG en Ligue des champions ce samedi 30 mai.

Dans un bilan d'étape annoncé en fin de matinée ce dimanche, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a indiqué que 780 personnes avaient été interpellées au cours de cette soirée, soit une augmentation de 32% par rapport à 2025.

En effet, lors du premier sacre du PSG en mai 2025, 592 personnes avaient été interpellées, dont 491 à Paris.

Par ailleurs, 57 policiers et gendarmes ont été blessés, dont l’un d’eux grièvement. Laurent Nuñez a également indiqué que 219 personnes ont été blessées sur le territoire au cours de la soirée, dont 8 l'ont été grièvement.

Boulevard Magenta, une voiture qui «balançait des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre a perdu le contrôle, qui est allée s'encastrer sur une terrasse. Une personne est en urgence absolue et une autre en urgence relative».

Le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il «y avait eu systématiquement des réponses policières» aux débordements, ce qui a permis de «garde globalement la situation sous contrôle».

Une parade malgré les débordements

Des débordements survenus dans près de 71 grandes villes françaises que le ministre a qualifiés «d’absolument inacceptables». A Rennes, notamment, des scènes de pillage ont été rapportées par les autorités, c'est également le cas dans une quinzaine de communes.

A Paris, les quartiers du Parc des Princes et des Champs-Élysées ont été particulièrement touchés par les violences qui ont suivi le sacre parisien. Ainsi, selon le bilan provisoire au moins, six véhicules et deux commerces ont été dégradés dans le 16e arrondissement.

Laurent Nuñez a par ailleurs indiqué que «cinq tentatives de blocage du périphérique ont entraîné des interventions extrêmement rapides des forces de l'ordre qui ont débloqué systématiquement la situation».

Les Champs-Élysées ont réuni 4.000 à 5.000 personnes durant le match, avant que des milliers d'autres ne s’y rendent à leur tour à la fin de la rencontre. Le quartier a également été victime de dégradations.

🚨 Des individus pillent le magasin Darty Cuisine situé sur l’avenue Wagram à Paris. pic.twitter.com/BUFZAKJ1f4 — Frontières (@Frontieresmedia) May 30, 2026

Sur les réseaux sociaux, on peut notamment voir des vidéos montrant des magasins dégradés et pillés.

Durant la nuit, le commissariat du 8e arrondissement a été pris pour cible mais les individus ont rapidement été dispersés.

Malgré cette nuit de violences et de débordements, les joueurs participeront à une parade ce dimanche après-midi au Champs-de-Mars (15e). Jusqu’à 100.000 personnes sont attendues. Ils seront ensuite reçus à l’Élysée par Emmanuel Macron.