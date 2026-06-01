Sacre du PSG : un homme retrouvé mort dans la Seine, un autre dans un état grave après s'être mis à l'eau

Une personne a été transportée en état grave à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière après s'être jetée dans la Seine, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai, après le sacre du PSG en Ligue des champions. Au lendemain de ce drame, le corps sans vie d’une autre personne a été découvert dans le fleuve parisien.

Des drames consécutifs à la victoire du PSG en Ligue des champions. Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai, au niveau du quai Saint-Bernard, dans le 5e arrondissement de Paris, un individu a été victime d’un arrêt cardiaque après être tombé dans la Seine. Il se trouvait toujours entre la vie et la mort, ce lundi.

Les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux à 21h45, peu après avoir été avisées des faits. En arrêt cardio-respiratoire, l'individu a été pris en charge par les secours avant d'être transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Selon une source policière, la victime fêtait la victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal en finale de la Ligue des champions. Trois amis ont indiqué l’avoir vu se jeter dans l'eau pour suivre un autre ami. Le Service Technique de Police Judiciaire s'est rendu sur place pour effectuer les constatations.

Ce drame survient alors qu’un autre individu a été retrouvé mort dans la Seine, dimanche 31 mai. Un corps inanimé a été retrouvé au niveau du pont Louis-Philippe, dans le 4e arrondissement de la capitale. Une source policière a indiqué à CNEWS que la victime se trouvait seule lorsqu’elle s’est jetée à l’eau. Elle n’a, pour l’heure, pas encore été identifiée.