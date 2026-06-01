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Débordements après le sacre du PSG : «Cela n'a plus rien à voir avec le sport, il devient un prétexte et nous sommes face à un sujet davantage sociétal que des violences liées au football», explique ce spécialiste

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Vincent Chaudel, président de l'observatoire du Sport Business, analyse les violences commises samedi soir, après la victoire du PSG en Ligue des champions. Il observe une opposition entre le phénomène connu du hooliganisme, lié directement au football, et ces violences qui reflètent un problème global de la société. «On est sur un sujet beaucoup plus sociétal que des violences liées au football».

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