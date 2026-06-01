A dix jours de la Coupe du monde, l’IFAB, l’instance qui régit les règles du jeu du football, a évoqué les nouvelles règles qui seront mises en place.

De grandes évolutions. Alors que le coup d'envoi de la Coupe du monde de football approche (11 juin-19 juillet), une conférence a été tenue dimanche par Gianluigi Collina, patron des arbitres de la Fifa pour évoquer les mesures qui vont être mises en place.

Les nouvelles règles