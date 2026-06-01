A dix jours de la Coupe du monde, l’IFAB, l’instance qui régit les règles du jeu du football, a évoqué les nouvelles règles qui seront mises en place.
De grandes évolutions. Alors que le coup d'envoi de la Coupe du monde de football approche (11 juin-19 juillet), une conférence a été tenue dimanche par Gianluigi Collina, patron des arbitres de la Fifa pour évoquer les mesures qui vont être mises en place.
Les nouvelles règles
- Les joueurs remplacés auront 10 secondes pour sortir. Sinon, leur remplaçant ne sera autorisé à rentrer qu’au prochain arrêt de jeu après au moins une minute de jeu écoulée.
- Un compte à rebours virtuel de cinq secondes mis en place si un joueur met trop de temps à remettre le ballon sur le terrain sinon le ballon sera donné à l’équipe adversaire. En case de dégagement aux 5,50 m, l’adversaire se verra accorder un corner.
- Les joueurs soignés sur le terrain doivent rester une minute en dehors du terrain (sauf pour les gardiens de but, les choc tête contre tête, les commotions cérébrales, si l'adversaire est averti pour la faute ou si le joueur doit tirer un pénalty).
- La VAR pourra désormais intervenir en cas de second carton jaune. L’arbitre pourra revenir sur sa décision.
- La VAR interviendra après l’attribution d’un corner à tort «à condition que la vérification puisse être effectuée immédiatement et sans retarder la reprise du jeu».
- Les cartons jaunes seront effacés après les matchs de groupe et après les quarts de finale.
- Se cacher la bouche lors d’une altercation vaudra automatiquement un carton rouge.
- Les joueurs quittant volontairement le terrain pour protester contre une décision arbitrale, ou les officiels incitant à le faire, pourront écoper d’un carton rouge.
- Une pause fraîcheur obligatoire de trois minutes durant chaque mi-temps.