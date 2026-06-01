Coupe du monde 2026 : quand les joueurs du PSG rejoindront-ils l’équipe de France ?

Après le 2e sacre consécutif du PSG en Ligue des champions, cinq joueurs parisiens vont rejoindre l’équipe de France pour préparer la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet).

Ils vont devoir vite se remettre au travail. Après le 2e sacre consécutif du PSG en Ligue des champions, les joueurs parisiens ont multiplié les festivités pour célébrer leur titre de champion d’Europe entre bain de foule au Champ-de-Mars, réception à l’Élysée ou encore présentation de la Coupe au Parc des Princes. Mais la majorité d’entre eux vont reprendre la route de l’entraînement pour préparer la Coupe du monde 2026.

William Saliba également attendu

C’est le cas notamment d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery retenus en équipe de France par Didier Deschamps. Les cinq internationaux tricolores sont attendus, ce mardi, à Clairefontaine, où ils retrouveront leur reste de leurs coéquipiers qui sont réunis depuis la fin de la semaine dernière. Tout comme le défenseur William Saliba, finaliste malheureux avec Arsenal.

Ce même jour, les Bleus recevront la visite du président de la République Emmanuel Macron, qui viendra «leur apporter son soutien et celui de tout le pays» pour le Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Au terme de cette visite présidentielle et une fois au complet, les hommes de Didier Deschamps passeront aux choses sérieuses avec notamment les deux matchs de préparation contre la Côte d’Ivoire, ce jeudi, à Nantes puis face à l’Irlande du nord, lundi prochain, à Lille.

Le lendemain de cette dernière rencontre, Kylian Mbappé et ses coéquipiers s’envoleront pour les Etats-Unis et Boston, où se situe leur camp de base, avant de faire leur entrée dans la compétition une semaine plus tard face au Sénégal (16 juin). Ils affronteront ensuite l’Irak (22 juin) puis la Norvège (26 juin) avec l’objectif d’atteindre la finale le 19 juillet et de décrocher une 3e étoile. Une de plus pour le football français.