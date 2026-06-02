Maire filmée avec un maillot floqué Rédoine Faïd : «A quel moment en tant que fonctionnaire de police, je pourrais soutenir ce type de criminel ?» : l'édile de Bouffémont s’explique

Invitée ce mardi sur CNEWS, la maire de Bouffémont (Val-d'Oise) est revenue sur la scène où elle a était filmée arborant un maillot du PSG floqué Rédoine Faïd, lors des célébrations du deuxième sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. «A quel moment en tant que fonctionnaire de police, je pourrais soutenir ce type de criminel ?», a réagi l'élue DVD.