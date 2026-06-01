Mort d’André Santini : que se passe-t-il en cas de décès d’un maire en plein exercice ?

André Santini, maire depuis 1980 d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et ancien ministre, est mort à l'âge de 85 ans, a-t-on appris ce lundi 1er juin. Quelle est la règle lorsqu'un maire décède en plein mandat ?

A l'émoi se conjugue la question de sa successin. André Santini, maire historique d’Issy-les-Moulineaux, est mort à l’âge de 85 ans, a-t-on appris ce lundi 1er juin. Réélu depuis son lit d’hôpital, à la suite d’une chute en mars dernier, l’édile avait dirigé la commune des Hauts-de-Seine depuis quarante-six ans.

Une présence aux manettes qui a dynamisé la ville, lui permettant d’attirer de nombreux sièges français d'entreprises internationales, comme Coca-Cola ou Microsoft.

A la suite de ce décès, la commune doit cependant élire un nouveau maire. Comme le stipule l’article L.2122-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal doit élire un nouvel édile dans un délai de quinze jours. Pour que le scrutin puisse avoir lieu, le conseil doit être complet. S’il ne l’est pas, et que des sièges restent vacants, des élections partielles doivent être organisées.

Le premier adjoint assure l'intérim

Dans l’attente que le conseil municipal se réunisse, l’intérim est assuré immédiatement par le premier adjoint, ou à défaut par un autre adjoint, selon l’ordre hiérarchique. Celui-ci est amené à exercer les fonctions de maire.

Maire d'Issy-les-Moulineaux, député des Hauts-de-Seine, vice-président de la Métropole du Grand Paris, président du puissant Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (Sedif) dès 1983, M. Santini a également été secrétaire d'Etat et ministre délégué entre 1986 et 1988, puis à nouveau secrétaire d'Etat de 2007 à 2009.

Sa mort a suscité une série d’hommages. «Une figure de la vie politique francilienne disparaît», a réagi sur X la présidente LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

Grande tristesse à l'annonce de la disparition d'André Santini. Une figure de la vie politique francilienne disparaît. Jusqu'au dernier jour, il avait gardé la poigne, l'intelligence et l'humour qui le caractérisait. On lui doit la transformation totale de sa ville… pic.twitter.com/GQLjgbQTuD — Valérie Pécresse (@vpecresse) June 1, 2026

«On lui doit la transformation totale de sa ville d'Issy-les-Moulineaux qu'il chérissait et l'arrivée en Ile-de-France de nombreux sièges sociaux d'entreprises étrangères qu'il allait convaincre une par une», a-t-elle ajouté.