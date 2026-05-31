Orages : voici les 36 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé trente-six départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 31 mai.

L’épisode caniculaire touche à sa fin. Trente-six départements de la moitié est de la France sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce dimanche 31 mai.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d’Or, le Doubs, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l’Isère, le Jura et la Loire.

Mais aussi, la Haute-Loire, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse, les Vosges et le Territoire de Belfort.

Météo-France a par ailleurs mis fin à l'ensemble des vigilances «canicule» sur le territoire métropolitain.