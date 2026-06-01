Orages : ces 8 départements où la foudre devrait frapper fort ce mardi 2 juin

Une dégradation orageuse va traverser la France d’ouest en est ce mardi 2 juin. Les orages seront particulièrement violents dans les Alpes, accompagnés de fortes pluies, de rafales de vent et de nombreux impacts de foudre.

De l'orage dans l'air. Une nouvelle dégradation orageuse va traverser une large partie du territoire ce mardi 2 juin. Selon les prévisions de Météo-France, plusieurs départements alpins seront particulièrement menacés.

Huit territoires apparaissent comme les plus exposés aux impacts de la foudre au cours de cette journée : l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire, l'Isère, la Loire, le Rhône et la Savoie.

© Météo-France

Fortes pluies et rafales de vent

Dès ce lundi, les premiers orages devraient se développer sur la façade atlantique, ainsi que dans l’ouest et dans le sud-est.

L’après-midi, la dégradation gagnera en intensité sur la façade est du pays. À tel point que la quasi-totalité de l’Hexagone sera concernée par cet épisode orageux dans la journée de mardi.

Les départements de Rhône-Alpes seront sévèrement touchés. Cette perturbation s’accompagnera de fortes pluies, de rafales de vent localement soutenues et d’une activité électrique marquée.

Des phénomènes localement violents

Les spécialistes recommandent la plus grande prudence lors du passage des orages. Il est conseillé d’éviter les activités en extérieur, de s’éloigner des arbres isolés et des points hauts et de limiter les déplacements dans les zones les plus exposées.

Cette dégradation devrait disparaître progressivement en intensité dans la nuit de mardi à mercredi.