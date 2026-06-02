PSG-Arsenal : 26 personnes déjà jugées, aucune peine de prison prononcée pour le moment, annonce le parquet de Paris

A la suite des débordements lors des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des champions, 26 personnes sont déjà passées devant un juge sans qu'aucune peine de prison n'ait été prononcée, a annoncé le parquet de Paris.

Trop laxiste ? Depuis samedi soir et la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, 26 personnes accusées d'avoir participé aux heurts lors des célébrations ont été présentées à un juge. Aucune d'entre elles n'a cependant écopé d'une peine de prison, selon le parquet de Paris, remettant ainsi sur le devant de la scène la question du laxisme de la justice française.

En effet, dans les heures qui ont suivi la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, d'importants débordements ont été constatés dans de nombreuses villes françaises, dont Paris. Ainsi, 225 personnes majeures ont été placées en garde à vue après avoir été arrêtées par les forces de l'ordre. La moitié de ces personnes a ainsi été déférée devant la justice dans l'attente de leur jugement.

Si la rapidité de la justice pour juger ces cas est remarquée, l'absence de fermeté interroge. Pourtant, dans son communiqué, le parquet de Paris explique souhaiter sanctionner lourdement les faits, commis dans «un véritable contexte de violences urbaines», avec de «très nombreuses violences commises à l'égard de fonctionnaires de police», chargés de la sécurisation des festivités. Une fermeté également demandée par Emmanuel Macron qui a déclaré vouloir être «intraitable avec ceux qui ont été attrapés».

Jugés pour outrage à agent, vol, violences ou encore détention et transport de mortiers, d'autres accusés seront jugés ce mardi. Avec une peine de prison à la clé ? Réponse dans les prochaines heures.